CNE retoma sesiones tras más de cinco meses de parálisis, afirma Ana Paola Hall

Tegucigalpa, Honduras

La consejera Ana Paola Hall, aseguró que la reanudación de las reuniones representa un paso importante para el fortalecimiento institucional y el funcionamiento democrático del país. Según detalló, el pleno no se reunía de forma presencial desde hace 166 días.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) retomó este lunes sus sesiones presenciales luego de más de cinco meses de inactividad, en medio de un ambiente marcado por tensiones políticas y pendientes administrativos dentro del organismo electoral.

Hall vinculó la prolongada suspensión de sesiones con conflictos internos ocurridos en el órgano electoral durante los últimos meses. En sus declaraciones, hizo referencia al exconsejero Marlon Ochoa, quien fue separado de su cargo por el Congreso Nacional mediante un juicio político aprobado el pasado 16 de abril.

La sesión desarrollada este 25 de mayo contó con la participación de los consejeros Cossette López, Ana Paola Hall y Carlos Cardona, en cumplimiento del Decreto 86-2026. Durante la jornada se abordaron varios temas que permanecían estancados debido a la falta de consenso dentro del organismo.

Entre los asuntos pendientes figuran procesos administrativos relacionados con la empresa ASD, trámites sobre deuda política y autorizaciones internas que, según Hall, dependían de aprobaciones que no pudieron concretarse durante la crisis institucional.

La consejera también cuestionó la necesidad de establecer mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de funciones dentro del CNE. A su criterio, los funcionarios electos deben responder a las responsabilidades asumidas ante la Constitución y la ciudadanía hondureña.

Al ser consultada sobre si continuará al frente del organismo electoral, Hall evitó profundizar en el tema y únicamente respondió que será una situación que deberá definirse más adelante.