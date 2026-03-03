Simeone destapa su enfado tras eliminar al Barcelona en Copa y manda recado

Barcelona, España.

Simeone ha admitido que este martes el Barcelona fue "superior", al igual que su equipo lo fue en el partido de la ida (4-0), y ha opinado que el Atlético fue "mejor" en el global de la eliminatoria porque supo "aprovechar" el encuentro que dominó.

"Somos el Atlético , estamos destinados a sufrir, a llegar límite siempre. No sé qué nos dará, pero el camino es fantástico", ha señalado el preparador argentino desde la sala de prensa, antes de comentar que el pase a la final no cambia la temporada, sino que sólo es "un paso hacia lo que" quieren.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone , ha asegurado este martes, tras clasificarse para la final de la Copa del Rey de fútbol pese a perder (3-0) contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou, que el conjunto rojiblanco está "destinado a sufrir", algo que convierte en "fantástico" su camino al éxito.

El técnico del Atlético ha recordado que terminó "enojado" el partido de ida porque podrían "haber hecho algún gol más" y sabía "de lo que son capaces los jugadores del Barcelona", que este martes recuperó a Pedri y Raphinha, dos futbolistas que "juegan a otro ritmo".

Simeone ha reconocido que el Barcelona jugó "un primer tiempo muy bueno", pero ha lamentado que los goles "han llegado más por desatenciones en el balón parado que por el juego" del Barça.

"Defendimos bastante bien. Después, el 3-0 nos llevó a un momento de dificultad donde me encantó la entrada de Giménez, que dio madurez y seguridad al equipo. Planteamos el partido para atacar más por la banda derecha, pero sucedió muy poco por mérito de ellos", ha analizado el técnico argentino.

Simeone ha celebrado que la afición "necesitaba una final" y ha comentado que "para competir en los mejores lugares tienes que competir de esta manera", y este logro "va a servir mucho para lo que viene".

Por último, el técnico ha respondido que "ojalá" que Griezmann continúe en el Atlético para disputar la final de la Copa del Rey: "Se la merece más que nadie. Corrió un cosa increíble. La calidad y el talento lo va a mantener toda su vida. Lo quiero mucho, quiero lo mejor para él. Ojalá pueda jugar esa final".