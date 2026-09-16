Periodistas de Telemundo mueren tras estrellarse helicóptero en Los Ángeles

Los Ángeles, California. Los periodistas Eliana Moreno y George Marciniw salieron la noche del martes 15 de septiembre a cubrir desde el aire un accidente de tránsito en Chatsworth, Los Ángeles, sin imaginar que terminarían convirtiéndose en parte de la noticia que estaban cubriendo.

Ambos murieron cuando el helicóptero NewsChopper4, que realizaba cobertura para Telemundo 52 y NBC4 Los Ángeles, se estrelló poco antes de las 7:00 de la noche.

Moreno era fotoperiodista y reportera aérea de Angel City Air y durante años fue una de las voces reconocidas en las coberturas desde el cielo para NBC4 y su estación hermana en español, Telemundo 52. Desde 2010 formaba parte del equipo de helicópteros y había trabajado para diferentes medios del sur de California.

Nacida en el condado de Orange, Moreno se graduó en 2010 de Chapman University, donde obtuvo títulos en periodismo audiovisual y ciencias políticas. Su trabajo le permitía informar tanto en español como en inglés y cubrir desde persecuciones policiales y incendios forestales hasta otras emergencias y noticias de última hora en el sur de California.

Sus compañeros la recuerdan como una profesional dedicada y confiable, cuya presencia era habitual en las transmisiones aéreas de NBC4 y Telemundo 52. En redes sociales era conocida como “Eli in the heli” y también compartía imágenes de Los Ángeles captadas desde las alturas.

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George Marciniw era el piloto del helicóptero. Creció en el sur de California y se graduó de Burbank High School en 1974. Además de pilotar aeronaves, se desempeñaba como instructor de vuelo y era reconocido dentro de la industria por su amplia experiencia.

Moreno y Marciniw comenzaron a volar juntos en 2023 y con frecuencia compartían las coberturas nocturnas de NewsChopper4. Desde entonces acumularon cientos de horas juntos en el aire, cubriendo acontecimientos como los incendios forestales de enero de 2025, persecuciones policiales y otras emergencias ocurridas en el sur de California.