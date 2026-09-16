Trump cierra el prestigioso Centro Kennedy porque la Justicia le impide ponerle su nombre

Washington, Estados Unidos. El Centro Kennedy, el prestigioso centro de artes escénicas de Washington, fue clausurado este miércoles por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que un juez bloqueara rebautizar la institución con el nombre del mandatario republicano. El icónico edificio, situado a orillas del río Potomac, fue vallado para impedir el acceso un día después de que la junta directiva aprobara su clausura inmediata, alegando motivos de seguridad y la necesidad de acometer reparaciones.

El Centro Kennedy fue inaugurado en 1971 en honor al presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y es uno de los principales complejos culturales de Estados Unidos, con programación de ópera, música sinfónica, teatro, ballet y danza contemporánea, entre otras disciplinas. Ayer el juez federal Christopher Cooper bloqueó el nuevo intento de rebautizar la institución con el nombre de Trump. La dirección argumenta que el edificio necesita una profunda reparación porque se encuentra en un estado deteriorado pero solo logrará recaudar los fondos para acometer las reformas si el instituto lleva el nombre del líder republicano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse