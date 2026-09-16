Familia de Charlie Kirk alega negligencia de Utah y su universidad por su asesinato

Los Ángeles, Estados Unidos. La familia de Charlie Kirk presentó una reclamación administrativa contra el estado de Utah, la Universidad de Utah Valley (UVU) y varios de sus funcionarios, a quienes acusa de negligencia y fallos de seguridad que habrían derivado en el asesinato del fundador de Turning Point USA. "A través de una serie de fallos sorprendentes y decisiones imprudentes, las Partes de la UVU crearon un peligro previsible para Charlie", dice el escrito legal al que tuvo acceso EFE. El documento también alega que debido a ello, Kirk quedó "indefenso ante el tirador que disparó desde una azotea", y que este pudo haberse evitado si la universidad hubiera tomado "medidas razonables para planificar y supervisar el evento seguro".

Kirk murió a los 31 años el 10 de septiembre de 2025 tras haber recibido el impacto de una bala mientras se encontraba hablando en un debate al aire libre en el campus organizado por la organización conservadora Turning Point, la cual cofundó y dirigió. El evento contaba con alrededor de 3,000 personas, pero la universidad solo asignó seis oficiales de policía para su seguridad, según el escrito, que asegura que el jefe de la policía del campus, Jeffrey Long, había solicitado más agentes a la entonces presidenta de la UVU, Astrid Tuminez, pero su petición fue rechazada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El escrito sostiene, además, que la universidad ignoró una advertencia específica sobre el riesgo que representaban los tejados sin vigilancia cerca del escenario.