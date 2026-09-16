Trump mantiene la descertificación para Colombia, pero expresa confianza en De la Espriella

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que mantendrá a Colombia en la lista de países que, a su juicio, han incumplido sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, aunque confió en que la situación mejore con el Gobierno del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

Trump indicó en un comunicado que, si bien Colombia permanece descertificada por segundo año consecutivo, la asistencia estadounidense al país se mantendrá al considerarla "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos".

El mandatario estadounidense descertificó a Colombia en septiembre del año pasado, en medio de la tensión con el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico, una afirmación rechazada por el dirigente izquierdista.