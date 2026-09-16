Sectores políticos preocupados por críticas de EEUU a lucha antinarcóticos

Bogotá, Colombia. La decisión de Estados Unidos de mantener a Colombia por segundo año consecutivo como país que ha "fallado demostrablemente" en sus esfuerzos contra el narcotráfico desató este miércoles la preocupación en círculos políticos del país suramericano. La descertificación puede conllevar restricciones o recortes en la asistencia exterior de Washington, aunque el presidente de ese país, Donald Trump, aseguró que en el caso de Colombia se mantendrá, al considerarla "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos". "En apenas un mes que llevamos de Gobierno, hemos venido construyendo unas áreas de trabajo muy sólidas con EE.UU. porque queremos destruir los cultivos ilícitos (...) Viene una descertificación por la inacción del Gobierno pasado en materia de lucha contra el narcotráfico, pero es algo que se está remediando", expresó el ministro colombiano del Interior, Rodrigo Lara, a periodistas.

La decisión generó, sin embargo, preocupación entre sectores políticos, aunque también llamados a aprovechar las buenas relaciones entre Washington y el nuevo Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para revertir la situación. El presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, calificó de "compleja" la decisión, pero dijo sentir "un poco de tranquilidad" por las "buenas relaciones" entre los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Preocupa la descertificación, eso se veía venir, un país que tiene más de 300,000 hectáreas de coca, que no hay un combate o no había un combate frontal contra las estructuras criminales que han venido creciendo exponencialmente", afirmó en una declaración al canal del Congreso.