Estados Unidos aplicará multa de $5,000 a quienes crucen ilegalmente la frontera

Tegucigalpa, Honduras

La Embajada de Estados Unidos en Honduras anunció una nueva medida que endurece las sanciones contra quienes intenten ingresar ilegalmente a ese país. A partir de ahora, toda persona de 14 años o más que cruce la frontera sin autorización deberá pagar una multa definitiva de 5,000 dólares, equivalente a unos 138,000 lempiras, según el tipo de cambio actual.

La embajada advirtió que esta multa es "final, no negociable y sin derecho a apelación", y que además puede acompañarse de procesos de deportación o encarcelamiento para los infractores. "Entrar ilegalmente a los Estados Unidos tiene graves consecuencias", se lee en el comunicado oficial difundido en redes sociales. El anuncio busca desalentar los cruces irregulares que continúan registrándose en la frontera sur de Estados Unidos, principalmente de migrantes centroamericanos. Las autoridades estadounidenses insistieron en su mensaje: "No pongas en riesgo tu futuro. No cruces ilegalmente". Esta medida representa un nuevo intento del gobierno estadounidense por frenar el flujo migratorio irregular mediante sanciones económicas severas, además de las ya conocidas restricciones de ingreso y los procesos de detención y deportación.

Posibles efectos e implicaciones

Expertos en temas migratorios consideran que la multa podría tener un efecto disuasorio limitado, dado que la mayoría de quienes emprenden el viaje lo hacen impulsados por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Asimismo, la disposición podría generar implicaciones legales complejas, especialmente en casos de adolescentes de 14 o 15 años que viajan acompañados o en grupos familiares, pues la normativa estadounidense los considera sujetos a sanción económica, aunque sean menores de edad conforme a la legislación de sus países.

Datos migratorios de Honduras

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), más de 34,200 hondureños fueron deportados o retornados al país entre enero y octubre de 2025.