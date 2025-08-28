$!Migración irregular hacia Honduras cae 92% en un año; crece retorno a países de origen

Tegucigalpa, Honduras.

El flujo de migrantes en tránsito por Honduras ha registrado una reducción histórica. En apenas doce meses, la cantidad de personas que cruzan el país rumbo a Estados Unidos disminuyó un 92%, mientras que cada vez más optan por regresar a sus países de origen o establecerse temporalmente en México, según cifras oficiales. De enero a julio de 2024, más de 272,000 migrantes cruzaron Honduras rumbo al norte, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración (INM). Un año después, en ese mismo lapso, el número cayó a apenas 21,617. Junio marcó el punto más bajo, pues de 28,360 personas en 2024 se pasó a 1,181 en 2025. Las cifras más recientes corresponden a julio de 2025, cuando se reportaron 1,919 migrantes en tránsito, frente a los 24,133 registrados en el mismo mes de 2024.

"La mayoría de personas estaban varadas en México y decidieron emprender la ruta de retorno hacia el sur del continente, aunque registramos alrededor de 1,800, sabemos que son más, por lo que es importante seguir brindando ayuda humanitaria", expresó Ismael Cruceta, jefe de la Unidad de Soporte a Programas de la OIM. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Un cambio particular se refleja en la nacionalidad de los migrantes. Mientras que en años anteriores los venezolanos encabezaban el tránsito por Honduras rumbo a Estados Unidos, ahora la mayoría son cubanos (83%), seguidos de ecuatorianos (5%) y chinos (3%). En tanto, la mayoría de los venezolanos (96%) está optando por regresar de norte a sur. Algunos vuelven a su país de origen, mientras que otros eligen distintos destinos, como la búsqueda de empleo en Costa Rica, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El tránsito migratorio de norte a sur ha alcanzado un total de 18,291 migrantes en situación de vulnerabilidad en 2025, especialmente durante febrero y mayo.

De acuerdo con expertos, este giro no obedece a mejoras en las condiciones de sus países de origen, sino al endurecimiento de medidas migratorias y la falta de beneficios bajo la administración de Donald Trump. Las políticas migratorias de Trump en estos meses no han transformado las causas de fondo de la migración, pero sí han elevado el riesgo percibido para quienes aún piensan en salir o están en ruta. El costo humano y legal de intentar llegar a Estados Unidos es hoy más alto que antes, y eso tiene un efecto disuasivo en la decisión de migrar o llegar a EUA", explicó Edgar Aguilar, economista y experto en migración.

Causas

Según el estudio de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos de la OIM, publicado el pasado miércoles, Honduras se ha consolidado como uno de los países alternativos para migrantes en tránsito, en lugar de Estados Unidos. De los 1,644 migrantes encuestados, otros destinos alternativos fueron Colombia, México, Costa Rica, Canadá, Guatemala y Panamá, donde buscan principalmente oportunidades de trabajo y regularizar su situación migratoria.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 se registraron 303 nuevas solicitudes de asilo, la mayoría provenientes de Choluteca. Actualmente, Honduras acoge a más de 217 personas refugiadas y 359 solicitantes de asilo.



Los motivos que impulsan a los migrantes a salir de su país se mantienen, ingresos económicos (55.7%), reunificación familiar (32.06%) y violencia o persecución (1.34%). Por su parte, quienes deciden regresar a su país lo hacen buscando mayor seguridad, acceso a medios de subsistencia y apoyo para alojamiento. Durante el viaje, los migrantes priorizan necesidades básicas como agua (14.22%), alimentación (13.72%), higiene (13.06%) y albergue (11.77%).

" “El reto del nuevo gobierno no es celebrar menos salidas, sino entender que el país sigue expulsando gente” Edgar Aguilar, experto en migración

Para Liz Ramos, asistente senior de gestión de información y punto focal nacional de datos de la OIM, las recomendaciones a las autoridades hondureñas tras los resultados de las encuestas migratorias apuntan a un eje central, que es la integración de quienes retornan y de aquellos que deciden quedarse en el país. “Algunos migrantes han expresado querer quedarse en Honduras, ya sea por un tiempo o incluso solicitando asilo. Por eso recomendamos a las instituciones considerar la integración, donde se involucre el sector privado, el gobierno, la cooperación, las organizaciones comunitarias y las mismas comunidades para acoger tanto a la niñez como a la población adulta”, explicó Ramos. La especialista subrayó que no se trata únicamente de recibir migrantes retornados, sino de atender a quienes ven en Honduras un lugar de residencia. Para ello, insistió, se requiere una integración psicológica, económica, educativa y social. En el marco del cambio de gobierno que se avecina en el país, Ramos llamó a que este tema no quede relegado. "Se debe extender durante un tiempo esta preocupación de tener no solamente la reintegración de migrantes que están retornando, sino también migrantes que están decidiendo quedarse aquí en el país. Considerar la integración integral para ambos, tanto psicológica, como económica y educativa.

Retornos de hondureños

83% de los migrantes que transitan de sur a norte son cubanos

En julio, Honduras recibió el retorno de 3,260 personas migrantes, de las cuales el 96% son adultos y el 4% niños y adolescentes, según el Observatorio Consultar y Migratorio de Honduras (CONMIGHO). La mayoría proviene de Estados Unidos (89%), seguido de México (10%) y otros países como Argentina y Belice (1%). Entre los retornados, predominan los hombres (2,779), mientras que se registran 338 mujeres, 76 niños y 67 niñas. La cifra también representa una disminución respecto a los primeros siete meses del año pasado, cuando se reportaron 30,108 retornos; en 2025, la cifra es de 20,362.

LA PRENSA Premium conversó con Wilson Paz, director del INM, quien explicó que los retornos se reciben tanto por vía terrestre, principalmente desde México en el centro de Omoa, como por vía aérea, en La Lima, Cortés, donde llegan vuelos desde Estados Unidos y México. Para familias, se cuenta con un centro especializado en San Pedro Sula (Belén). Paz destacó que la migración hondureña ha mostrado un descenso sostenido en los últimos años. “En 2019 se deportaron 109,000 personas desde Estados Unidos y México. Cuando llegamos en 2022, recibimos 88,000 deportaciones; en 2023 bajó a 58,000; en 2024, a 44,000; y este año llevamos poco más de 23,000, proyectando cerrar con unas 40,000 deportaciones”, detalló. También se ha evidenciado una caída drástica en los encuentros de hondureños en la frontera sur de Estados Unidos. Según Paz, en 2021 se registraron 321,000 detenciones; al cierre de 2024, la cifra había disminuido más del 60%, y actualmente se reportan entre 300 y 400 detenciones mensuales. “El descenso se debe a cambios en el país, mejoras en seguridad y esperanza en el país, aunque también es resultado del cierre parcial de la frontera sur de Estados Unidos”, reconoció Paz. Al respecto, la experta en migración Itsmania Platero dijo que “no hay que mentirle a la gente —subrayó— porque esto no se debe a que en Honduras haya más empleo o que haya bajado la criminalidad. Eso es imposible que cambie de un día para otro. La baja responde a las políticas de contención que Estados Unidos coordina con países como Panamá y Costa Rica, y a los operativos conjuntos contra el narcotráfico en la región”. Platero explicó que, aunque en la frontera sur de Estados Unidos se registren menos detenciones, el fenómeno migratorio no ha desaparecido, sino que ha cambiado de rostro. “El horizonte hoy se convirtió en México, ahí hay migrantes varados que no pueden pasar a Estados Unidos”, señaló. La especialista, coincidió con Aguilar en que el reforzamiento de la frontera norteamericana con muros más altos, barreras en el Río Bravo y presencia militar ha impedido el paso de grandes caravanas. Sin embargo, persiste lo que ella denomina un “flujo hormiga”, que consiste en migración en pequeñas cantidades que avanza por rutas irregulares o “puntos ciegos”.