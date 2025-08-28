$!Migración irregular hacia Honduras cae 92% en un año; crece retorno a países de origen

"La mayoría de personas estaban varadas en México y decidieron emprender la ruta de retorno hacia el sur del continente, aunque registramos alrededor de 1,800, sabemos que son más, por lo que es importante seguir brindando ayuda humanitaria", expresó Ismael Cruceta, jefe de la Unidad de Soporte a Programas de la OIM.Un cambio particular se refleja en la nacionalidad de los migrantes. Mientras que en años anteriores los venezolanos encabezaban el tránsito por Honduras rumbo a Estados Unidos, ahora la mayoría son cubanos (83%), seguidos de ecuatorianos (5%) y chinos (3%).En tanto, la mayoría de los venezolanos (96%) está optando por regresar de norte a sur. Algunos vuelven a su país de origen, mientras que otros eligen distintos destinos, como la búsqueda de empleo en Costa Rica, según la <b>Organización Internacional para las Migraciones</b> (OIM).El tránsito migratorio de norte a sur ha alcanzado un total de 18,291 migrantes en situación de vulnerabilidad en 2025, especialmente durante febrero y mayo.