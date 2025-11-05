Riesgo país en Honduras aumenta por deterioro democrático, según Fosdeh

Tegucigalpa.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) advirtió este miércoles sobre un "progresivo deterioro" institucional y democrático del país que eleva el riesgo fiscal, económico y social tanto a corto como a mediano plazo. En un comunicado, el organismo señaló que el "nivel de riesgo país ha mostrado señales de vulnerabilidad" vinculadas a un clima de "incertidumbre política y electoral, la disfuncionalidad de los principales órganos del Estado y la erosión de los contrapesos democráticos que garantizan la gobernabilidad".

El Fosdeh identificó como factores concretos la inoperatividad prolongada del poder Legislativo, las tensiones en los organismos electorales y el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia, y advirtió que ese proceso de "desinstitucionalización acelerada" afecta la confianza pública y el entorno macroeconómico. También alertó que el riesgo político "no es categoría superflua" pues se traduce en "riesgo fiscal y monetario", y que la incertidumbre en la conducción del Estado genera "costos financieros adicionales, reduce el ambiente de inversión, limita el acceso al crédito externo y sigue comprometiendo la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de este año y del 2026". Resaltó en ese sentido que de no abordarse con responsabilidad, estos factores podrían "deteriorar" los indicadores de sostenibilidad del país y afectar la credibilidad de Honduras frente a sus socios financieros y organismos multilaterales.

