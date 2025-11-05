  1. Inicio
Frenan invasión a planta extractora de aceite de palma en Atlántida

Un grupo de hombres armados irrumpió durante varias horas en la planta extractora de aceite de palma africana y almendras Caicesa, situada en el municipio de San Francisco, Atlántida

  • 05 de noviembre de 2025 a las 11:34 -
  • Carlos Molina
Las instalaciones de Caicesa estuvieron invadidas más de 24 horas.

Foto: LA PRENSA
La Ceiba, Atlántida

Unas 70 personas fuertemente armadas se tomaron por la fuerza por varias horas las instalaciones de la Compañía Agrícola Industrial Ceibeña S.A (Caicesa), ubicada en el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida.

Los camiones que llegaron a dejar la fruta a la planta extractora que se dedica a la producción, transformación, almacenamiento y exportación de aceite de palma africana y aceite de almendra, tuvieron que abandonar el lugar, al observar la usurpación.

Los desconocidos colocaron la Bandera Nacional en una de las fincas y mantenían intimidados a los guardias de seguridad que laboran en los predios.

La Policía Nacional llegó la mañana del lunes a verificar la denuncia de los vecinos sobre la invasión; sin embargo, los invasores ya habían abandonado las instalaciones en horas de la madrugada.

Gracias a la oportuna denuncia y a los operativos desplegados por la policía en la zona, los invasores se vieron obligados a abandonar la finca Caicesa.

 (Foto: LA PRENSA)

“Recibimos la denuncia que intentaron invadir la planta, se realizó un operativo en el lugar por parte de varias direcciones de la Policía Nacional y Ministerio Público. Se dijo que las personas tenían armas de grueso calibre”, dijo Hermelo Madrid, portavoz policial.

“Se están realizando las diligencias investigativas y al momento de llegar no hubo incidencias porque las personas ya se habían ido. Se pudo analizar que estas personas podrán participar en robos u otros actos ilícitos. Se está trabajando para ejecutar las capturas correspondientes”, añadió Madrid.

Agentes policiales quedaron resguardando la zona para impedir que nuevamente haya otro intento de invasión en la zona. Ejecutivos de la empresa no se refirieron a la amenaza de invasión de las instalaciones.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

