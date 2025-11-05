Frenan invasión a planta extractora de aceite de palma en Atlántida

La Ceiba, Atlántida

Unas 70 personas fuertemente armadas se tomaron por la fuerza por varias horas las instalaciones de la Compañía Agrícola Industrial Ceibeña S.A (Caicesa), ubicada en el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida. Los camiones que llegaron a dejar la fruta a la planta extractora que se dedica a la producción, transformación, almacenamiento y exportación de aceite de palma africana y aceite de almendra, tuvieron que abandonar el lugar, al observar la usurpación.

Los desconocidos colocaron la Bandera Nacional en una de las fincas y mantenían intimidados a los guardias de seguridad que laboran en los predios. La Policía Nacional llegó la mañana del lunes a verificar la denuncia de los vecinos sobre la invasión; sin embargo, los invasores ya habían abandonado las instalaciones en horas de la madrugada.

"Recibimos la denuncia que intentaron invadir la planta, se realizó un operativo en el lugar por parte de varias direcciones de la Policía Nacional y Ministerio Público. Se dijo que las personas tenían armas de grueso calibre", dijo Hermelo Madrid, portavoz policial.