El ICE irrumpe en fábricas; hay 30 hondureños detenidos

TEGUCIGALPA

La ciudad se encuentra bajo toque de queda nocturno (de 8:00 pm a 6:00 am, y se han registrado más de 400 arrestos solo por participar en las protestas. En medio de esta crisis, el consulado de Honduras en Los Ángeles mantiene un monitoreo constante y actualiza diariamente la cantidad de connacionales detenidos, en coordinación con ICE.

Ante el contexto de tensión social y manifestaciones en ciudades como Los Ángeles, el canciller también hizo un llamado directo a los hondureños a no involucrarse en las protestas, especialmente por el riesgo de detención o deportación.

“Les decimos a los migrantes que no participen en protestas, sobre todo estas protestas, que han tomado un tono un poco serio, más violento. No participen en esas protestas, abóquense a los consulados”, pidió el funcionario. El Gobierno insiste en que los consulados están activos y disponibles para atender las necesidades legales, emocionales y logísticas de los migrantes que enfrentan procesos. “Nuestro Gobierno los apoya, siempre han sido prioridad nuestros migrantes”, enfatizó Bu. Aunque el dato actualizado de nuevos detenidos a nivel nacional aún no ha sido entregado, Bu indicó que el número podría haber aumentado.