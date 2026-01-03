Reacciones a nivel mundial por el ataque de EEUU a Venezuela

Caracas, Venezuela

Los ataques de Estados Unidos contra Venezuela en las últimas horas provocaron reacciones en distintas capitales del mundo. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien alertó sobre la situación a través de su cuenta en X durante la madrugada. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió a las 2:00 AM. Posteriormente, Petro difundió un comunicado más extenso en el que expresó el rechazo del Gobierno colombiano a cualquier acción militar unilateral que pueda poner en peligro a la población civil. En el texto, reiteró además el “compromiso irrestricto” de Colombia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza y la resolución pacífica de los conflictos internacionales.

Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La Unión Europa (UE), a través de su alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, llamó este sábado "a la moderación" tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, donde el club europeo "sigue de cerca" la situación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La alta representante de la UE lo dijo en su cuenta de X, después de que Donald Trump confirmara un ataque de Estados Unidos a Venezuela y asegurara que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados.

Además de hacer "un llamamiento a la moderación" e insistir en que "la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica", Kallas añadió que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas" y aseguró que "la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad". En líneas similares se fueron pronunciando países europeos, como Bélgica, Italia y Portugal, que coincidieron en decir que siguen de cerca la situación en Venezuela y en ofrecer apoyo a sus ciudadanos que viven en el país suramericano. "Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", escribió en X, por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de su Ejecutivo se ofreciera para mediar en la crisis de Venezuela para lograr una solución pacífica. El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".Milei, una de las figuras más cercanas a Trump en la región, celebró el anuncio de la captura de Maduro pocos minutos después de su publicación en la red social Truth Social.

LA LIBERTAD AVANZA

Otras reacciones

Con más contundencia que los países europeos, y con mayor rapidez, se pronunciaron socios habituales de la Venezuela de Nicolás Maduro, países vecinos e incluso detractores, como el chileno Gabriel Boric. El presidente saliente de Chile, que hace un año afirmaba, desde la izquierda política", que "el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura", escribió hoy en X: "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país".

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



También en X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción "urgente" de la comunidad internacional. "#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U. a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió el canciller cubano.

Condenamos enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela.



