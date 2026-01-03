Oposición colombiana celebra a la "Venezuela libre" tras captura de Maduro

Bogotá, Colombia

La oposición colombiana celebró este sábado a la "Venezuela libre" tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de ese país en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Venezuela libre. El dictador ilegítimo que usurpó el poder y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído. Los demócratas ansiábamos una oportunidad para el retorno de la democracia y la libertad", expresó en X la senadora Paloma Valencia, candidata del partido uribista Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año.

Desde hace años el uribismo acusa al Gobierno venezolano de interferir en la política colombiana y de dar apoyo a los grupos guerrilleros que operan en la frontera de 2.219 kilómetros que comparten los dos países, circunstancia que subrayó hoy Valencia.

"Querían el apoyo de Maduro en elecciones a través de las estructuras del narcoterrorismo en Colombia. Los crespos se les quedaron hechos", agregó.