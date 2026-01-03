Oposición colombiana celebra a la "Venezuela libre" tras captura de Maduro

La oposición colombiana celebró este sábado a la "Venezuela libre" tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de ese país en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
"Venezuela libre. El dictador ilegítimo que usurpó el poder y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído. Los demócratas ansiábamos una oportunidad para el retorno de la democracia y la libertad", expresó en X la senadora Paloma Valencia, candidata del partido uribista Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año.
Desde hace años el uribismo acusa al Gobierno venezolano de interferir en la política colombiana y de dar apoyo a los grupos guerrilleros que operan en la frontera de 2.219 kilómetros que comparten los dos países, circunstancia que subrayó hoy Valencia.
"Querían el apoyo de Maduro en elecciones a través de las estructuras del narcoterrorismo en Colombia. Los crespos se les quedaron hechos", agregó.

En el mismo sentido, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder del Centro Democrático, afirmó en referencia a Maduro: "La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo".
"Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su país", dijo Uribe, quien expreso su deseo de "que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo".
Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, dijo al comentar la suerte de Maduro que "así es como deben terminar todos los tiranos: muertos o presos".
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como "brillante".
"Venezuela es libre y Colombia seguirá la misma senda", agregó De la Espriella en alusión a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el próximo 31 de mayo, con una segunda el 21 de junio, en caso de ser necesaria.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también recurrió al "Venezuela libre" para señalar que "el dictador Nicolás Maduro ha sido capturado. A todo tirano le llega su hora".