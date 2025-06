San Pedro Sula/Los Ángeles

Por otra parte, el Gobierno hondureño emitió recomendaciones para sus ciudadanos que enfrenten detención o comparecencia ante autoridades migratorias o judiciales.



Entre ellas se incluyen mantener la calma, no oponer resistencia al arresto ni incurrir en actos de violencia, ya que esto puede “agravar su situación legal y poner en riesgo su integridad”.



Además, buscar asesoría de un abogado, no utilizar documentación falsa, no firmar documentos cuyo contenido no comprenda y recordar que tiene derecho a guardar silencio y no está obligado a proporcionar información que pueda autoincriminarlo.