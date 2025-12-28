¿Hemos celebrado mal toda la vida? La Tierra no cambia de año el 31 de diciembre a las 00:00

Por eso existen los años bisiestos: para “empatarnos” de vez en cuando con la realidad cósmica y que el calendario no se deslice poco a poco hacia el caos. Pero, la explicación científica no viene a arruinar el momento, sino a darle una nota divertida: El Año Nuevo que celebramos nosotros es el del calendario y el Año Nuevo que celebra la Tierra es el de su órbita completa.