Silencio de Libre tras declaratoria del CNE que da triunfo a Asfura

San Pedro Sula, Honduras

Ni Rixi Ramona Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, ni dirigentes de esa organización, entre ellos Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República y coordinador general de Libre, se han pronunciado públicamente en redes sociales como X tras la declaratoria emitida hace unas horas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En su último mensaje, publicado hace casi 20 horas, Moncada denunció que “se ejecuta un golpe de Estado electoral en vivo, bajo responsabilidad de dos consejeras del Partido Nacional y Partido Liberal, con la finalidad de declarar ante el mundo un presidente. ¡Sin justicia y sin derecho!”. En cuanto a Mel Zelaya, hoy solo retuiteró el posteo de la mandataria con su mensaje navideño.

El único dirigente de alto nivel que reaccionó a la declaratoria fue Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, quien afirmó que se produjo una traición a la patria y un golpe electoral. Además, señaló directamente al consejero suplente Carlos Cardona.

“Usted juró defender la Constitución y las leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional. Esto es totalmente fuera de ley. Esta declaratoria no tiene ningún valor legal”, escribió Redondo.

Por su parte, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, tampoco ha hecho alusión al anuncio del CNE. En su cuenta en X, la mandataria únicamente compartió un video con su mensaje de Navidad dirigido al pueblo hondureño.