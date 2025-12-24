Silencio de Libre tras declaratoria del CNE que da triunfo a Asfura

Ni Rixi Ramona Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, ni dirigentes de esa organización, entre ellos Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República y coordinador general de Libre, se han pronunciado públicamente en redes sociales como X tras la declaratoria emitida hace unas horas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En su último mensaje, publicado hace casi 20 horas, Moncada denunció que “se ejecuta un golpe de Estado electoral en vivo, bajo responsabilidad de dos consejeras del Partido Nacional y Partido Liberal, con la finalidad de declarar ante el mundo un presidente. ¡Sin justicia y sin derecho!”. En cuanto a Mel Zelaya, hoy solo retuiteró el posteo de la mandataria con su mensaje navideño.
El único dirigente de alto nivel que reaccionó a la declaratoria fue Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, quien afirmó que se produjo una traición a la patria y un golpe electoral. Además, señaló directamente al consejero suplente Carlos Cardona.
“Usted juró defender la Constitución y las leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional. Esto es totalmente fuera de ley. Esta declaratoria no tiene ningún valor legal”, escribió Redondo.
Por su parte, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, tampoco ha hecho alusión al anuncio del CNE. En su cuenta en X, la mandataria únicamente compartió un video con su mensaje de Navidad dirigido al pueblo hondureño.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este 24 de diciembre que Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, es el ganador de las elecciones generales y presidente electo para el período 2026-2030. La resolución fue emitida en un escenario de tensiones políticas y mientras aún continuaba el escrutinio especial, lo que mantuvo bajo seguimiento público el cierre del proceso electoral.
La declaratoria fue firmada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto al consejero suplente Carlos Cardona. Los funcionarios señalaron que su resolución “no decide, sino que constata”, en referencia a que el acto se sustenta en los resultados preliminares que mantenían a Asfura en primer lugar.
Según los datos del último corte del CNE, Asfura sumaba 1,481,517 votos, equivalentes al 40.26 %. Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ocupaba la segunda posición con 1,455,169 sufragios (39.54 %), una diferencia muy ajustada entre ambos candidatos. El ente electoral tiene como plazo máximo el 30 de diciembre para publicar el cómputo final.
En tercer lugar figuraba la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, con 706,266 votos (19.19 %), tras el escrutinio del 99.93 % de las actas. Moncada no reconoce los resultados y ha solicitado la nulidad de las elecciones.