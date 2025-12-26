San José de Colinas revivirá tradición futbolera en memoria de Alejandro Rivera Fajardo

De pequeño, Alejandro miraba al cielo con la convicción de que algún día sería astronauta. Hablaba de la NASA como quien habla de su destino, con esa mezcla de inocencia y ambición que solo poseen los niños que creen de verdad. Sus cuadernos estaban llenos de números, fórmulas y dibujos de cohetes.Era brillante. Aplicado. Constante. Su madre, Karen Fajardo, recuerda con orgullo que, año tras año, Alejandro acumuló reconocimientos por su excelencia académica y conducta ejemplar.Estudió en Our Second Home y en el Saint Joseph Institute; incluso cursó diplomados de matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional. Lo suyo era aprender, resolver, imaginar. Tenía una mente hecha para ir lejos.