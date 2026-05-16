Olimpia mueve el mercado y amarra a su primer fichaje para el Apertura 2026

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia de Eduardo Espinel ya planifica lo que será su plantilla de cara al Apertura 2026 luego de fracar en el presente Clausura cayendo en los triangulares ante Marathón y terminar con la ilusión del tricampeonato.

Se prevé algunas bajas en el conjunto blanco, pero también altas y una que puede confirmar Diario La Prensa este sábado es la incorporación de un joven defensor que tuvo paso por las inferiores de Real España y fue figura del CD Choloma que logró la permanencia. Se trata de Cristian Canales, de 19 años, quien llegará con la carta de libertad al Olimpia tras terminar su contrato con un Real España que lo había enviado a préstamo al cuadro maquilero durante esta temporada.

El central zurdo, que también puede desempeñarse como lateral, participó por tres años con los leones, que ven en él un jugador de proyección y se perfila para reemplazar al uruguayo Facundo Queiroz. Cristian Canales disputó todos los minutos del Clausura con Choloma, lo que llamó la atención del Olimpia y entró en la prelista de la Selección de Honduras que jugará contra Argentina en Texas, Estados Unidos, el próximo 6 de junio. Julio Criveli, que podría convertirse en el nuevo presidente del Choloma, ya había adelantado que Canales continuaría su carrera en Tegucigalpa tras finalizar su vínculo con la 'Máquina' y terminar su cesión con los maquileros.