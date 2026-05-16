Chirinos atiza contra sus compañeros por eliminación de Olimpia: "Tuvimos muchas cagadas"

San Pedro Sula, Honduras.

Por otro lado, también reveló que él mismo se encargó de ganarse su puesto en la segunda vuelta del Clausura, un trabajo que muchos de sus compañeros no se comprometieron.

Chirinos no tuvo miedo en decir que el plantel cometió muchas "cagadas" durante toda la temporada y que eso terminó afectando en esta etapa final del campeonato.

Michaell Chirinos , una de las grandes figuras del Olimpia , no salió nada contento con el resultado ante Marathón que les costó la eliminación en las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

¿Como siempre quieren ser campeón? ¿Hay decepción?

Sí, bueno, una decepción el resultado. Creo que veníamos a ganar. Tuvimos un partido muy bueno y, como siempre, una ocasión que nos cuesta el gol. Cuando deberíamos de estar bien parados, regalamos con los errores y eso aquí en Olimpia nos cuesta mucho.

¿Toma credibilidad el torneo por qué esta vez no fue Olimpia?

Bueno, eso es lo que pasa siempre, que Olimpia no queda campeón. Siempre ahora el torneo es bueno, pero bueno. Nuestra obligación era llegar a esta distancia final. No pudimos. Tuvimos muchas cagadas durante todo el torneo y, bueno, es muy difícil luchar contra todo desde aquí adentro.

¿Qué tipo de cagadas se tuvieron? ¿Qué puedas enlistar un par?

Bueno, cagadas dentro de nosotros. Teníamos que darnos cuenta quién estaba, quién no, quién quería, quién no. Teníamos que tener mucha humildad cada quien. Algunos queríamos hacer lo que quisiéramos dentro del campo y no se daban cuenta, pero bueno, creo que pasa por la humildad, por tener muchas cosas dentro del equipo. Pierden el piso, no saben al final dónde están parados.

Bueno, al contrario, más bien este trago tiene que servir para salir adelante, porque este equipo tiene que estar contento por lo que hemos logrado durante estos años, es importante. Pero al final, como les digo, no tuvimos humildad y aquí nos pasa factura.

—El ADN lo tienen clavado. Vos sos Olimpia de verdad. ¿Creés que hay jugadores que se les olvida lo que es esta camisa y hoy han bajado rendimiento?

Bueno, es que el rendimiento depende de tu trabajo. Yo me perdí toda la primera vuelta y en la segunda me puse a trabajar calladamente. Tuvimos una conversación con el profe porque no tenía más minutos, lo hablamos puntualmente y bueno, ahí el profe me dio la oportunidad y seguimos. Pero hay cosas también que, como institución y como cuerpo técnico, creo que nunca se dieron"