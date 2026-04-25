Petro tacha de "terroristas" a autores de atentado que dejó 7 muertos en Vía Panamericana

Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de "terroristas, fascistas y narcotraficantes" a los responsables del ataque con un cilindro bomba que dejó al menos siete muertos y 17 heridos tras impactar a varios vehículos en la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.

"Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", escribió el mandatario en su cuenta de X, donde atribuyó el ataque a grupos armados bajo el mando de alias Marlon.

El jefe de Estado señaló que estos grupos hacen parte de frentes vinculados a Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, a los que calificó como "criminales contra la humanidad".