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ICE detiene de nuevo a familia después de que un juez ordenara su libertad

La familia fue arrestada en junio del año pasado y trasladada al centro de Dilley, el único centro de detención para familias migrantes activo en Estados Unidos

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 12:45 -
  • Agencia EFE
ICE detiene de nuevo a familia después de que un juez ordenara su libertad

En el último año, más de 6,200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos.

Nueva York

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron "nuevamente" a una familia egipcia que ha estado retenida durante casi un año, apenas dos días después de que un juez federal en Texas ordenara su liberación, según informó este sábado uno de sus abogados.

"Detenidos nuevamente en el primer control de ICE, la deportación es inminente, se presentaron mociones de emergencia", dijo el equipo legal que representa a Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, de entre 5 y 18 años de edad.

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La familia fue arrestada en junio del año pasado y trasladada al centro de Dilley -el único centro de detención para familias migrantes activo en EE.UU.-, después de que el exesposo de El-Gamal fuera señalado como el autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en Colorado.

El mismo día que la familia fue arrestada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo dos publicaciones en Truth Social sobre el caso: "podrían ser deportados tan pronto como esta noche", y "seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

En el último año, más de 6,200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos, según informaron los congresistas

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