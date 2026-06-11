Revelan el estado médico de los jóvenes accidentados frente a UTH

San Pedro Sula, Cortés.

El doctor Edgardo Iraeta , jefe de Emergencia del centro asistencial, informó este jueves que uno de los afectados se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI ), mientras que el otro permanece con ventilación mecánica en la sala de emergencia pediátrica.

Ambos pacientes, de 14 y 20 años, fueron trasladados de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas , donde reciben atención especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto entre una motocicleta y una camioneta.

Dos jóvenes permanecen en estado delicado luego de resultar gravemente heridos en un accidente de tránsito registrado frente a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en el bulevar Armenta de San Pedro Sula.

“Los pacientes que recibimos fueron dos, uno para emergencia de pediatría y otro para emergencia de adultos. La verdad son casos bien complejos porque los traumas que recibieron y las lesiones son bien difíciles de manejar y ocupan de un manejo multidisciplinario”, explicó el médico.

Según detalló Iraeta, el paciente adulto ingresó con severas lesiones neurológicas, daños en el tórax y una afección respiratoria que puso en riesgo inmediato su vida.

“Fue recibido con graves lesiones a nivel del sistema nervioso central, también a nivel torácico. Traía una lesión en su sistema respiratorio que comprometía la vida de inmediato, que se considera neumotórax a tensión, pero nuestro equipo lo detectó inmediatamente y se le dio manejo”, señaló.

El especialista indicó que el joven también presentaba una fractura en uno de sus miembros inferiores. Tras realizarle diversos estudios radiológicos, se determinó que no requería intervención quirúrgica por parte de Neurocirugía y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos para observación permanente.

Respecto al menor de edad, Iraeta explicó que su condición también es crítica y que fue necesario practicarle una cirugía de emergencia debido a una hemorragia cerebral.

“Fue recibido con lesiones severas. Este sí necesitó intervención quirúrgica por parte del servicio de neurocirugía, por lo que fue drenada una hemorragia delicada que también afecta el pronóstico de su evolución”, manifestó.

El médico confirmó que el adolescente permanece conectado a ventilación mecánica mientras continúa bajo vigilancia especializada. Agregó que ambos casos mantienen un pronóstico reservado debido a que las primeras 24 a 72 horas son determinantes en la evolución de pacientes con traumas severos.

“Ambos pacientes son complejos y están en estado delicado. Me reservo el pronóstico hasta ver la evolución de las lesiones, porque en el contexto de un trauma son bien importantes las primeras 24 a 72 horas posteriores al tratamiento”, afirmó.

El accidente ocurrió cuando una motocicleta en la que se transportaban los dos jóvenes impactó contra una camioneta Hyundai negra que salía de las instalaciones universitarias para incorporarse a la vía.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto del choque, en la que ambos ocupantes de la motocicleta fueron lanzados varios metros sobre el pavimento.

El caso será analizado por las autoridades de tránsito para establecer las circunstancias exactas del percance y determinar posibles responsabilidades en el hecho.