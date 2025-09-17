Enfermeras auxiliares y Salud logran avances tras 17 días de protestas

Tegucigalpa

El conflicto entre enfermeras auxiliares y la Secretaría de Salud (Sesal) podría llegar a su fin tras lograrse los primeros acercamientos y acuerdos parciales entre ambas partes.

Luego de 17 días de protestas, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) se reunió con autoridades de la Sesal y alcanzó avances en varios temas, aunque el gremio continuará con las asambleas informativas hasta que se firme un acta de compromiso que garantice que no habrá represalias.

Josué Orellana, presidente de la Aneeah, aseguró que el punto pendiente es el de las no sanciones. “Una vez que este tema se acuerde, estamos dispuestos a suscribir el acta de compromiso y reincorporarnos de inmediato a nuestros puestos de trabajo”, expresó.

Las autoridades emitieron una circular instruyendo suspender las citaciones a audiencias de descargo que aún no habían sido notificadas. No obstante, el gremio exige que, mediante un acta, se retire también el proceso a unas 70 enfermeras que ya recibieron notificación.

Entre las demandas destaca el reajuste a la base salarial, actualmente superior a 17,000 lempiras, con la solicitud de elevarlo a más de 19,000. Si bien no se definió el monto, se acordó iniciar acciones administrativas para que el beneficio se aplique a partir del próximo año.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En cuanto a la contratación de nuevo personal, se determinó que, por falta de presupuesto, no será posible en 2025, aunque el personal incorporado de manera temporal durante las protestas no será despedido.

Médicos. Mientras las enfermeras van saliendo con acuerdos, el gremio médico descentralizado comenzó con asambleas por falta de pagos. Las protestas iniciaron en Copán, Lempira e Intibucá, pero ayer se ampliaron a Comayagua, La Paz, Santa Bárbara y Gracias a Dios. Demandan el pago de salarios atrasados.