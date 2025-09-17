Urge que gobierno apruebe inversión de $25 millones en Puerto Cortés

San Pedro Sula, Cortés

Una inversión de 25 millones de dólares para ampliar la terminal de graneles de Puerto Cortés está detenida por falta de voluntad política. Desde 2013, la terminal de graneles de Puerto Cortés es administrada por la empresa mexicana Grupo Logra a través de una concesión de 20 años. Según contrato, el objetivo es potenciar la competitividad del país y consolidar a Puerto Cortés como puerto líder en el manejo de carga a granel en Centroamérica. Sin embargo, desde hace tres años y medio, el operador busca invertir 25 millones de dólares (unos 655.5 millones de lempiras) en la ampliación de la terminal. El plan contempla la construcción de tres silos de 10,000 toneladas métricas, la instalación de mecanizaciones de primer nivel y la ampliación de bodegas, con lo que se duplicaría la capacidad actual.

Para ejecutar el proyecto, debe contar con la aprobación del comité técnico, presidido por Christian Duarte, ministro de Finanzas. En su momento también enviaron solicitudes a Marlon Ochoa, cuando ocupaba el cargo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. La falta de autorización retrasa los procesos y encarece los costos para importadores y consumidores, ya que por esta terminal pasa el 100% de las materias primas destinadas a la producción de alimentos balanceados, fertilizantes y harinas.

Cada año se movilizan por la terminal alrededor de 1.8 millones de toneladas de granel orgánico —como arroz, maíz, trigo y harina de soya— y 450,000 toneladas de granel inorgánico, entre fertilizantes y sal. Las importaciones han crecido en los últimos años: el arroz en granza aumentó 41 %, el maíz amarillo 25 % y la harina de soya 12 %. Con la capacidad de almacenaje reducida, los tiempos de descarga se alargan. El miércoles 17 de septiembre operaban dos barcos de granos, mientras ocho más —incluidos cuatro de fertilizantes con 16,000 toneladas métricas— permanecían en bahía. Para lo que resta de septiembre se esperan seis barcos adicionales. Las lluvias han reducido las operaciones diarias a entre 6 y 8 horas. Los agroindustriales han enviado cartas a la Secretaría de Finanzas, solicitando que convoque al comité técnico en su rol de presidente y como titular del consejo administrativo de la Empresa Nacional Portuaria, pero no han tenido respuesta. Desde 2022 hasta 2025 han remitido 12 oficios sin éxito.