Urge que gobierno apruebe inversión de $25 millones en Puerto Cortés

Para ejecutar el proyecto, debe contar con la aprobación del comité técnico, presidido por Christian Duarte, ministro de Finanzas. En su momento también enviaron solicitudes a Marlon Ochoa, cuando ocupaba el cargo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.La falta de autorización retrasa los procesos y encarece los costos para importadores y consumidores, ya que por esta terminal pasa el 100% de las materias primas destinadas a la producción de alimentos balanceados, fertilizantes y harinas.