Sesal se reunirá con enfermeras en busca de acuerdo

Las autoridades de Salud instruyeron suspender hasta nuevo aviso todas las citatorias de audiencia de descargo.

Sesal se reunirá con enfermeras en busca de acuerdo

Nerza Paz, subsecretaria de la Secretaría de Salud.

 Foto de archivo.
Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud (Sesal) se pronunció este miércoles ante las demandas de las enfermeras, quienes hoy cumplen 17 días de protesta a nivel nacional.

La Sesal se reunirá y negociará la tarde de este 17 de septiembre con los representantes de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah).

El objetivo de la reunión es "llegar a un acuerdo y buscar soluciones", según Nerza Paz, subsecretaria de Salud.

"Estamos listos para continuar en la tarde con esta negociazióz, todos los puntos ya fueron discutidos, el objetivo es que salga humo blanco", aseguró Nerza Paz.

De acuerdo con la subsecretaria de Salud, tanto las enfermeras como las autoridades de Salud están en buena disposición para llegar a una solución.

Comunicado de la Secretaría de Salud.

Comunicado de la Secretaría de Salud.
En horas de la mañana, desde el Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, un grupo de enfermeras se pronunció y manifestó que continuarán en la lucha.

No obstante, ante las nuevas disposiciones, las autoridades de Salud instruyeron suspender hasta nuevo aviso todas las citatorias de audiencia de descargo por ausencias, dirigidas a enfermeras y enfermeros auxiliares que aún no han sido notificados.

