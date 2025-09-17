Continúan las asambleas informativas de enfermeras: estas son sus demandas

Tegucigalpa, Honduras

Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) continuaron este miércoles con su día 17 de protestas consecutivas a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud. Desde el Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, un grupo de enfermeras se pronunció y aseguró que continuará en la lucha.

Carla Paredes, ministra de Salud, brindó ayer, 16 de septiembre, respuesta antes de las demandas y algunos consejos a las enfermeras que se mantienen en protesta. Según Paredes, un grupo de enfermeras ha abandonado sus puestos de trabajo y aseguró que existe un porcentaje que respalda al actual gobierno. "No hay represalias, eso no es posible, porque ellas no han ido a trabajar 15 días y nadie puede en este país dejar de trabajar 15 días sin una sola razón, más que estar bailando, insultando o tomándose las calles, sin que la ley, que es clara, diga que van a audiencias de descargo. Eso, señores, no lo digo yo, lo dice la ley", expresó la ministra.

Demandas de la Aneeah