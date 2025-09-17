Continúan las asambleas informativas de enfermeras: estas son sus demandas

Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) continuaron este miércoles con su día 17 de protestas consecutivas a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud.
Desde el Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, un grupo de enfermeras se pronunció y aseguró que continuará en la lucha.
Carla Paredes, ministra de Salud, brindó ayer, 16 de septiembre, respuesta antes de las demandas y algunos consejos a las enfermeras que se mantienen en protesta.
Según Paredes, un grupo de enfermeras ha abandonado sus puestos de trabajo y aseguró que existe un porcentaje que respalda al actual gobierno.
“No hay represalias, eso no es posible, porque ellas no han ido a trabajar 15 días y nadie puede en este país dejar de trabajar 15 días sin una sola razón, más que estar bailando, insultando o tomándose las calles, sin que la ley, que es clara, diga que van a audiencias de descargo. Eso, señores, no lo digo yo, lo dice la ley”, expresó la ministra.
Demandas de la Aneeah
Josué Orellana, presidente de la Aneeah, informó que aún están pendientes 13 puntos del pliego de demandas. Entre ellos se incluyen el pago retroactivo del zonaje en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.
La Aneeah señaló que las asambleas informativas y las paralizaciones se realizan como medida de presión para exigir que la Secretaría de Salud cumpla con los compromisos adquiridos.