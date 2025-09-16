15 días de protesta: ministra Carla Paredes se pronuncia sobre demandas de enfermeras

Tegucigalpa, Honduras.

Paredes descartó que no se apliquen represalias contra el personal, pero advirtió que la ley establece procedimientos cuando los trabajadores se ausentan de sus labores por períodos prolongados.

Las enfermeras auxiliares cumplen ya 15 días en protesta a nivel nacional, exigiendo el pago de salarios, entrega de uniformes y otras demandas laborales. En respuesta, Carla Paredes , ministra de Salud, se pronunció sobre las peticiones y las medidas que se aplicarán.

“No represalias, eso no es posible porque ellas no han ido a trabajar 15 días y nadie puede en este país no trabajar 15 días sin ni una sola razón, más que estar bailando, insultando o tomándose las calles, sin que la ley, que es clara, diga que van a audiencias de descargo. Eso, señores, no lo digo yo, lo dice la ley”, expresó la ministra.

Sobre las demandas, la funcionaria aseguró que el pago variable de agosto se realizará en septiembre, tal como corresponde. También mencionó que en el Hospital María de Especialidades, institución descentralizada, ya se entregan uniformes y cualquier irregularidad será corregida.

En cuanto a la denuncia de cuatro enfermeras que no habrían recibido el pago del zonaje, Paredes pidió la lista de nombres para revisar cada caso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“El aumento no es viable, porque yo no puedo autorizar un incremento que no está en ley”, respondió la ministra respecto a la exigencia de un aumento salarial.

Finalmente, reiteró que las audiencias de descargo ya se iniciaron y que todos deben acatar el marco legal.

“La ley es para todos, absolutamente para todos. Nadie está por encima de la ley. Y si ellos creen que lo que están haciendo es legal, que se sometan a la ley. No hay ningún problema”.