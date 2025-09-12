Sesal y enfermeras no logran acuerdos tras reunión en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

El encuentro se produjo luego de las manifestaciones y tomas realizadas en la carretera CA-5 durante la mañana del 12 de septiembre.

La reunión sostenida este viernes entre autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y representantes de las enfermeras auxiliares concluyó sin acuerdos definitivos , por lo que el gremio anunció que continuará en asambleas informativas y protestas.

A raíz de estas acciones, la Sesal convocó a una mesa de diálogo con cinco delegados de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), la cual se instaló a la 1:00 PM.

Pese a que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente más abierto, las representantes señalaron que aún no existen soluciones inmediatas a sus demandas laborales. Advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, podrían volver a las calles en los próximos días.

El gremio también cuestionó la exclusión de Josué Orellana, presidente de la Aneaah de la reunión con las autoridades sanitarias.

“En aras de buscar soluciones, escucharemos propuestas (de la Sesal) aunque no convocaron a Josué Orellana. Continuaremos hasta que miremos que sale humo blanco. Ahorita solo llamaron, pero todavía no hay nada. Hasta que miremos una respuesta concreta, seguiremos con asambleas informativas”, dijo una enfermera que participaba en la protesta junto a sus compañeras.

Josué Orellana, presidente de la Aneah, pidió respuestas inmediatas a la crisis del gremio y aclaró que solo en Tegucigalpa se suspendieron las tomas, mientras que en el resto del país continúan.