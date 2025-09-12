Enfermeras auxiliares buscan fin a la crisis y acuden a mesa de diálogo con la Sesal

Tegucigalpa, Honduras

Tras las protestas y tomas realizadas este 12 de septiembre en la carretera CA-5, las enfermeras auxiliares fueron convocadas por la Secretaría de Salud (Sesal) a una mesa de diálogo; sin embargo, expresaron reservas y advirtieron que, si no hay soluciones inmediatas, volverán a las calles.

Las enfermeras también cuestionaron que Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), no fuera convocado a participar en el encuentro con las autoridades.

La Sesal autorizó la instalación de una comisión de cinco representantes de la ANEEAH, la cual inició reuniones con las autoridades a la 1:00 PM de este 12 de septiembre.

“En aras de buscar soluciones, escucharemos propuestas (de la Sesal) aunque no convocaron a Josué Orellana. Continuaremos hasta que miremos que sale humo blanco. Ahorita solo llamaron, pero todavía no hay nada. Hasta que miremos una respuesta concreta, seguiremos con asambleas informativas”, dijo una enfermera que participaba en la protesta junto a sus compañeras.

Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, pidió respuestas inmediatas a la crisis del gremio y aclaró que solo en Tegucigalpa se suspendieron las tomas, mientras que en el resto del país continúan.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En la capital, las acciones comenzaron a las 6:00 AM de este 12 de septiembre con el bloqueo del carril derecho de la carretera CA-5, el cual se mantuvo interrumpido hasta el mediodía.