Enfermeras se toman la carretera CA-5 en Tegucigalpa y exigen diálogo al Gobierno

Enfermeras y enfermeros auxiliares adscritos a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) protestan con tomas de carretera entre Amarateca y Zambrano, cerca de Tegucigalpa, y exigen a la ministra de Salud, Carla Paredes, cumpla con varias exigencias a ese gremio.
Representantes en la toma de la carretera CA-5, que ya acumula largas filas de tránsito detenido, declararon a medios de comunicación que exigen diálogo al Gobierno para el cumplimiento de varias demandas que han hecho durante más de una semana de manifestaciones en ciudades del país.
El llamado directo de los enfermeros es hacia la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. “Continuamos en asambleas informativas esperando respuesta de Casa de Gobierno”, expresó una de las manifestantes.
También han pedido que Josué Orellana, presidente de la Aneeah, esté presente en la mesa de diálogo. Consideran que Sesal "no quiere incluirlo".
Los miembros de la Aneeah dieron ayer un plazo de 78 horas a las autoridades para que cumplan los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud (Sesal).
Advierten
“De no tener soluciones, abandonaremos las áreas críticas si no escuchamos respuestas”, agregó la enfermera.
Asimismo, denunciaron un incremento en las audiencias de descargo. “A una de las compañeras la fueron a buscar a su vivienda, y eso es ilegal”, manifestaron.
La Sesal informó el pasado 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por la asociación.
“De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita. Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos”, subraya el comunicado en relación con la inasistencia al trabajo.