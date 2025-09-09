Enfermeras denuncian agresiones de la Policía y amenazas de colectivos de Libre

Las enfermeras auxiliares cumplen nueve días de protestas pese a las sanciones que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) ejecutan en su contra.
Ayer, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) presentó una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por supuestas agresiones policiales y amenazas de colectivos.
José María Díaz, representante legal de la ANEEAH, manifestó que la denuncia es contra de autoridades policiales por agredir de forma violenta a las enfermeras durante las protestas.
“La Policía Nacional ha agredido física y violentamente a las enfermeras, les han disparado bombas de gas lacrimógeno a las enfermeras”, dijo el apoderado legal.
Uno de los incidentes se dio en Nacaome, Valle, donde un grupo de enfermeras que protestaban la semana pasada en la carretera Panamericana fue empujadas y agredidas por agentes cuando intentaban desalojarlas para normalizar la movilización de vehículos, según se evidencia en videos publicados en redes sociales.
Otros hechos similares se dieron en El Progreso, Yoro y en Santa Bárbara indicó el representante de la Asociación.
Díaz agregó que presentarán ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de amenazas y lesiones en contra del gremio por las autoridades policiales.
“Al Conadeh se le detalló la fecha en la que se dieron los hechos, el lugar, y será el comisionado que se encargara de investigar qué contingente estaba desplazado para evitar la protesta, qué agente fue el que fracturó y despojó a las enfermeras y serán ellos que nos darán la información de quiénes son los responsables de esos atentados”, manifestó José María Díaz.
Denuncian a colectivos de Libre
Ayer, colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegaron al centro de Salud Alonso Suazo con el objetivo de contrarrestar las movilizaciones de las enfermeras.
Ángela Flores, dirigente del colectivo “Mujeres Organizadas”, manifestó que las movilizaciones del gremio están afectando a la población que busca el servicio de salud en los hospitales y centros de salud; por lo que no dejarán que las protestas se mantengan.
Las acciones fueron condenadas por la ANEEAH, quienes mediante un comunicado se pronunciaron.
“Condenamos las amenazas vertidas en medios de comunicación por grupos de choque quienes se hacen llamar “Mujeres Organizadas de Libre” encabezadas por Ángela Flores quien de manera irresponsable han salido a amenazar al personal auxiliar de enfermería”, apunta el comunicado.
El personal de enfermería desde el 1 de septiembre se mantienen en paro de labores exigiendo a las autoridades que cumplan con los puntos que se acordaron en reuniones pasadas como ser el aumento a la base salarial del gremio, pago de sueldos atrasados y contratación de más personal, entre otras demandas.
El conflicto ha llevado a las autoridades sanitarias de cada departamento a emitir sanciones en contra del personal como audiencias de descargo y la sustitución de las enfermeras.
En el Distrito Central se realizarán al menos 100 audiencias de descargo, según las autoridades de la Región Metropolitana de Salud. Incluso una de las enfermeras denunció que personal de Recursos Humanos de la Región Metropolitana llegó hasta su hogar a dejarle la citación para la audiencia de descargo