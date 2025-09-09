Enfermeras denuncian agresiones de la Policía y amenazas de colectivos de Libre

Tegucigalpa.

Las enfermeras auxiliares cumplen nueve días de protestas pese a las sanciones que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) ejecutan en su contra. Ayer, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) presentó una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por supuestas agresiones policiales y amenazas de colectivos. José María Díaz, representante legal de la ANEEAH, manifestó que la denuncia es contra de autoridades policiales por agredir de forma violenta a las enfermeras durante las protestas. "La Policía Nacional ha agredido física y violentamente a las enfermeras, les han disparado bombas de gas lacrimógeno a las enfermeras", dijo el apoderado legal. Uno de los incidentes se dio en Nacaome, Valle, donde un grupo de enfermeras que protestaban la semana pasada en la carretera Panamericana fue empujadas y agredidas por agentes cuando intentaban desalojarlas para normalizar la movilización de vehículos, según se evidencia en videos publicados en redes sociales. Otros hechos similares se dieron en El Progreso, Yoro y en Santa Bárbara indicó el representante de la Asociación.

Díaz agregó que presentarán ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de amenazas y lesiones en contra del gremio por las autoridades policiales.

“Al Conadeh se le detalló la fecha en la que se dieron los hechos, el lugar, y será el comisionado que se encargara de investigar qué contingente estaba desplazado para evitar la protesta, qué agente fue el que fracturó y despojó a las enfermeras y serán ellos que nos darán la información de quiénes son los responsables de esos atentados”, manifestó José María Díaz.



Denuncian a colectivos de Libre