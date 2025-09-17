Suspenden aumento en cobro de peaje para vehículos de trabajo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Superintendencia de Alianza Público Privada (Sapp) informó este miércoles sobre la suspensión del cobro de la tarifa de 90 lempiras en concepto de peaje que había sido aplicada a ciertos vehículos de trabajo.

La Sapp instruyó a la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) eliminar el incremento para ese tipo de automotores que circulan por el Corredor Logístico Goascorán–Villa de San Antonio y Tegucigalpa–San Pedro Sula–Puerto Cortés.

De acuerdo con el comunicado, la medida de suspensión del referido cobro entró en vigor a partir de este 17 de septiembre de 2025, a las 10:00 de la mañana.

El incremento afectaba a modelos como Hyundai H-100, Kia K2700 y Mercedes Benz Sprinter, entre otros, que anteriormente estaban siendo cobrados como vehículos pesados.

Tras un proceso de supervisión y reuniones interinstitucionales, la Sapp determinó que estos automotores deben pagar la tarifa establecida para vehículos livianos.

Dicha tarifa es equivalente a 22 lempiras, en cumplimiento de la Ley de Tránsito y el Reglamento Especial en Materia de Permisos de Conducir.