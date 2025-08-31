Solo tres de cada 10 negocios tributan en Honduras

Lenin Palencia, economista y empresario, lamentó que históricamente el Estado elige incrementar los <b>impuestos a los contribuyentes</b> formales.“Si hoy queremos llevar a todos los micros y pequeños negocios a la formalidad, podríamos cometer un crimen muy peligroso para el país. La carga tributaria es tan alta que podría desaparecer esas empresas, generando desempleo crítico. Con esto no digo que permitamos el no pago, todos debemos pagar impuestos, pero antes deben evaluar si los negocios pueden soportar esa carga”, explicó.Palencia sugirió revisar la estructura tributaria y generar condiciones para que las empresas sean rentables. Recordó que un problema persistente es la inseguridad jurídica, que afecta a muchos hondureños.