Solo tres de cada 10 negocios tributan en Honduras

En Honduras hay 1.2 millones de negocios en operación, pero menos del 30% están formalizados y aportan al fisco, según datos del SAR

Los pequeños negocios formales se enfrentan a diferentes desafíos como los altos costos de producción y la alta carga tributaria.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

Aunque en Honduras operan alrededor de 1.2 millones de negocios, menos del 30% están formalizados y pagan impuestos.

Expertos señalan que, si bien es necesario incrementar la base tributaria del país e incentivar la formalización de empresas, esta tarea es compleja porque el Estado no garantiza condiciones para generar empleo masivo ni el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. Tampoco ofrece seguridad jurídica, entre otras tareas pendientes de varios Gobiernos.

Actualmente, 374,993 empresas están registradas en el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Antes de la entrada en vigencia del régimen de facturación en abril de 2015, la base tributaria era de 69,000 empresas jurídicas y naturales. En dos años ya superaba las 160,000.

El modelo gubernamental fue exitoso en sus inicios, ya que obligó a muchas micro y pequeñas empresas, además de profesionales independientes, a adherirse al sistema tributario para seguir prestando servicios a grandes compañías.

La recaudación fiscal resulta clave para invertir en salud, educación, infraestructura vial y otros sectores. Sin embargo, debido a la falta de empleo, muchas personas emprenden negocios que apenas son de subsistencia y no permiten responder a cargas tributarias, según economistas.

Con un 50.99%, el departamento de Francisco Morazán concentra la mayor recaudación tributaria del país, equivalente a 27,108.2 millones de lempiras. Le sigue Cortés con 19,792 millones de lempiras (37.23%).

Datos proporcionados por el SAR a LA PRENSA detallan que al cierre de junio de 2025, la recaudación tributaria ascendió a 53,160.6 millones de lempiras, cifra superior a los 48,850.3 millones del mismo período de 2024.

La recaudación anual cerró en 89,807.1 millones en 2023 y en 98,065.5 millones en 2024. En ambos años, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue el tributo que más aportó.

Oficina del SAR en San Pedro Sula recibe más de 500 contribuyentes al día.

 (Foto: LA PRENSA)

En 2025, las actividades económicas con mayor aporte son: comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos, automotores y motocicletas; actividades financieras y de seguros; industrias manufactureras; información y comunicaciones; así como transporte y almacenamiento.

Respecto a la morosidad, el SAR registra 33,813 contribuyentes con saldos pendientes en su cuenta corriente al cierre de junio de 2025. En 2024, la recuperación de mora ascendió a 2,515.5 millones de lempiras, siendo Francisco Morazán el departamento con mayor recuperación.

El economista Ángel Jiménez explicó que las micro y pequeñas empresas optan por la informalidad para sobrevivir.“Con la informalidad hay evasión y esa es competencia desleal para los empresarios formales”, dijo.

Jiménez añadió que el régimen de facturación fue implementado expresamente para aumentar la recaudación fiscal, pero no iba aparejado a beneficios como créditos con tasas preferenciales. “El mayor empleador son las mipymes, y eso no solo es aquí, es en todo el mundo”, señaló.

Victorino Carranza, líder de mipymes, destacó que además de impulsar la formalización, el Estado debe crear programas de apoyo segmentados, de acuerdo con el tamaño de la empresa. Entre las demandas del sector figuran: simplificación administrativa, compras de producto nacional, créditos a bajas tasas de interés, capacitación y apertura de mercados.

Rafael Delgado, expresidente del Colegio de Economistas, Capítulo Noroccidental, señaló que la informalidad en Honduras es alta y la mayoría de esos negocios apenas generan ingresos de subsistencia.“Gravar a los microempresarios tendría un efecto fiscal, pero al mismo tiempo un efecto social negativo. La mayoría de esos emprendimientos solo generan ingresos para subsistir”, afirmó.

Delgado recomendó promover nuevas inversiones que generen empleo formal e impulsar el crecimiento de la pequeña empresa para posteriormente integrarla al sistema tributario. También advirtió que debe haber evidencias claras de que los impuestos se invierten de manera correcta.

En lo que va de 2025, 3,782 empresas se han inscrito en el régimen de facturación, una cifra menor en comparación con 2024, cuando fueron 7,190.

Lenin Palencia, economista y empresario, lamentó que históricamente el Estado elige incrementar los impuestos a los contribuyentes formales.“Si hoy queremos llevar a todos los micros y pequeños negocios a la formalidad, podríamos cometer un crimen muy peligroso para el país. La carga tributaria es tan alta que podría desaparecer esas empresas, generando desempleo crítico. Con esto no digo que permitamos el no pago, todos debemos pagar impuestos, pero antes deben evaluar si los negocios pueden soportar esa carga”, explicó.

Palencia sugirió revisar la estructura tributaria y generar condiciones para que las empresas sean rentables. Recordó que un problema persistente es la inseguridad jurídica, que afecta a muchos hondureños.

Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

