Resultados del concurso docente 2025 ya están disponibles para más de 27,000 maestros

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con el comunicado oficial, los mismos estarán disponibles en la plataforma web y en la aplicación móvil "Concurso Docente". Allí los participantes podrán revisar su evaluación y, si corresponde, ingresar sus observaciones.

Más de 27,000 docentes que participaron en las pruebas de conocimiento del concurso 2025 ya tienen disponibles sus resultados, informó la Secretaría de Educación.

Una vez que los maestros consulten sus resultados, contarán con un plazo de 10 días hábiles para presentar reclamos en caso de detectar alguna irregularidad en su evaluación, informaron las autoridades.

Los resultados se entregaron conforme a la aplicación de las pruebas de conocimiento. Las calificaciones fueron publicadas este lunes 22 y martes 23 de septiembre para los docentes que se postularon, a nivel nacional, al servicio estricto del primero y segundo nivel básico (de primero a sexto grado).

Para esta semana corresponde conocer los resultados a los maestros que se postularon para los puestos de directiva docente en el nivel de prebásica, básica y media; así como los de técnica docentes en el tercer ciclo (de séptimo a noveno grado) y educación media en todo el país.

Cada semana las autoridades están publicando las fechas en las páginas de la Secretaría, por lo que pidieron a los maestros estar atentos de las plataformas.

Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) manifestó que esta semana se irán entregando los resultados de acuerdo se vaya cargando la plataforma.

"También se está enviando la hoja de reclamos para los que no están conformes con sus notas, tienen 10 días hábiles y enviarlos a un chat, una vez y tenga su nota", explicó Solano.