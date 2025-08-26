Concurso docente será del 8 al 12 de septiembre

Tegucigalpa

La Junta Nacional de Selección Docente informó que los exámenes para el concurso docente 2025 se aplicarán a partir del 8 de septiembre en diferentes categorías.

El proceso, que comenzó en junio, culmina el 12 de septiembre al aplicar 40,000 exámenes a más de 25,000 profesores que se inscribieron y validaron su información en la plataforma de la Secretaría de Educación (Seduc).

Luis Coello, secretario de la Junta de Selección, explicó a LA PRENSA que son más el número de exámenes que se aplicarán debido a que muchos profesores compiten en varias categorías.

El cronograma establece que el lunes se hará el concurso municipal, en el que se les aplicará la prueba a los docentes en servicio estricto del nivel básico de primero y segundo ciclo (de primero a sexto grado), los de educación musical e inglés. Este examen se realizará a nivel de municipios.

En la capital el examen será en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNMF); para las demás regiones los profesores deberán dirigirse a las direcciones departamentales para conocer los sitios.

Para el martes 9 de septiembre se realizará el examen regional enfocado en la directiva docente; en esta categoría entran quienes se inscribieron para ser directores, subdirectores y secretarios de los centros educativos.

El miércoles 10 continúan los exámenes regionales, pero esta vez para los que se inscribieron a la técnica docente del nivel medio (bachillerato), o sea, los que compiten por puestos como consejeros, orientadores, asistentes de orientación.

Este día también realizarán la prueba los docentes que buscan jefaturas de talleres, laboratorios y docentes en servicio estricto de media en áreas específicas como Español, Matemáticas y Ciencias Naturales. Además se incluyen los profesores del área técnica industrial: Electricidad; Electrónica; Madera; Mecánica Industrial; Automotriz; Refrigeración y Aire Acondicionado.

Para el jueves 11 de septiembre el examen se hará a nivel departamental, en los que se incluyen a los maestros que se anotaron para dar clases en el nivel de prebásica y profesores de media, en carreras que ya están por desaparecer, explicó Coello.

El viernes 12 se retomarán los exámenes para los maestros que buscan dar clases en el tercer ciclo de básica en las áreas de Ciencias Sociales, Matemáticas, Español, Inglés, Ciencias Naturales y Artística