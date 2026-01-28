Asfura moldea el Gabinete de Gobierno en su segundo día como presidente de Honduras

Tegucigalpa

El nuevo presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, continuará este miércoles, en su segundo día en el poder, moldeando su Gabinete de Gobierno y ordenará que se inicie un proyecto de mantenimiento de carreteras importantes, con el objetivo de que haya una mayor movilización de turistas durante las vacaciones de Semana Santa. “En su segundo día de trabajo el presidente continuará con los nombramientos de algunos de los ministros y directores que están pendientes y ordenará el mantenimiento inmediato de carreteras importantes que están muy malas, para apoyar la actividad del turismo con la llegada de la Semana Santa”, dijo escuetamente a EFE uno de los colaboradores cercanos de Asfura. Agregó que el mandatario “no es un hombre al que le gusta estar encerrado en una oficina” y “cumplirá con su promesa de trabajar por el país desde su primer día de gobierno”.

Asfura asumió el martes para el cuatrienio 2026-2030 en sustitución de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, quien no lo reconoció como nuevo mandatario, aunque en el último día de su Gobierno le deseó “suerte”. Reiterando sus promesas de campaña, Asfura dijo en su discurso de toma de posesión que tienen que ponerse “a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir”, dijo. Añadió que “la descentralización es importante para la gobernanza” y que en ese sentido trabajará con las 298 alcaldías del país “sin ningún distingo de color político”. Entre los retos que deberá enfrentar Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022 y secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social, están los problemas en materia de seguridad, salud, educación, pobreza, desempleo, poca inversión nacional y extranjera, y corrupción.

