Génesis PN vs Choloma, EN VIVO hoy: horario y dónde ver el partido

El Génesis PN y el Choloma protagonizan el primer partido de este domingo correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2026.

Génesis PN y el Choloma buscarán salir de la zona baja en la Liga Nacional.
Honduras.

El Génesis PN recibe este domingo al Choloma en el estadio Roberto Suazo Córdova por la fecha 3 del Clausura 2026. Los locales buscan su primer triunfo ante un urgido cuadro maquilero que sigue en la lucha por salir de los puestos del descenso.

Los 'caninos' encaran su segundo duelo en casa. El inicio del torneo ha tenido sus tropiezos, por lo que intentarán sumar sus primeros puntos; el equipo dirigido por Fernando Mira perdió sus primeros dos duelos.

En su debut, el Génesis PN cayó por 1-0 ante el Olimpia en el Estadio Nacional y, posteriormente, sufrió una nueva derrota, pero ahora ante el Real España (1-2) en el estadio Roberto Suazo Córdova.

Dos duelos complicados de inicio y ahora encaran otra prueba al medir sus fuerzas ante su similar del Choloma. Los "Toros" llegan con la necesidad de sumar puntos para escapar de la zona del descenso.

Choloma viene de caer ante el Juticalpa FC (1-0) y a mediados de semana igualó de forma dramática contra los Lobos de la UPNFM (1-1) en el Estadio Rubén Deras. En la tabla acumulada son últimos con 12 puntos, a cuatro de diferencia con el Victoria y a cinco del mismo Génesis.

Hora y dónde ver el Génesis PN vs Choloma

La acción en el estadio Roberto Suazo Córdova comenzará a partir de las 3:00 PM y podrás sintonizarlo por medio del canal de Deportes TVC.

