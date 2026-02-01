Génesis PN vs Choloma, EN VIVO hoy: horario y dónde ver el partido

Honduras.

El Génesis PN recibe este domingo al Choloma en el estadio Roberto Suazo Córdova por la fecha 3 del Clausura 2026. Los locales buscan su primer triunfo ante un urgido cuadro maquilero que sigue en la lucha por salir de los puestos del descenso.

Los 'caninos' encaran su segundo duelo en casa. El inicio del torneo ha tenido sus tropiezos, por lo que intentarán sumar sus primeros puntos; el equipo dirigido por Fernando Mira perdió sus primeros dos duelos.

En su debut, el Génesis PN cayó por 1-0 ante el Olimpia en el Estadio Nacional y, posteriormente, sufrió una nueva derrota, pero ahora ante el Real España (1-2) en el estadio Roberto Suazo Córdova.