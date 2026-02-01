  1. Inicio
Real Madrid lanza comunicado: Jude Bellingham conoce la gravedad de su lesión

Real Madrid confirmó este martes que Jude Bellingham sufre una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 15:26 -
  • Agencia EFE
Jude Bellingham en el momento de su lesión durante el partido ante el Rayo Vallecano.

 Foto: EFE.
Madrid, ESPAÑA.

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, estará un mes de baja y se perderá la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica tras sufrir una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda ante el Rayo.

Bellingham cayó lesionado a los nueve minutos del partido de LaLiga del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, al sufrir un problema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en el momento en el que lanzaba un desmarque y corría a un pase al espacio de su compañero Franco Mastantuono.

El Real Madrid algunas horas después a Bellingham a una resonancia magnética que confirmó la gravedad del problema muscular.

Barcelona confirma fichaje, Endrick suena en la Premier y nuevo club de Benzema

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", indicó la parte médica del club blanco.

Bellingham se perderá los duelos ligueros del Real Madrid ante el Valencia, Real Sociedad, Osasuna y Getafe, así como la eliminatoria ante el Benfica de la Liga de Campeones. Se suma en una enfermería que se vaciaba con la recuperación de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, a Éder Militao que tiene dos meses por delante aún de baja por una lesión muscular. EFE

Bellingham salió llorando, silbidos para el Real Madrid y nueva polémica

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

