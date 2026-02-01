Real Madrid lanza comunicado: Jude Bellingham conoce la gravedad de su lesión

Madrid, ESPAÑA.

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, estará un mes de baja y se perderá la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica tras sufrir una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda ante el Rayo.

Bellingham cayó lesionado a los nueve minutos del partido de LaLiga del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, al sufrir un problema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en el momento en el que lanzaba un desmarque y corría a un pase al espacio de su compañero Franco Mastantuono.

El Real Madrid algunas horas después a Bellingham a una resonancia magnética que confirmó la gravedad del problema muscular.