Hallan muerto al joven Felipe Dubón tras ser raptado en Sulaco

SULACO, YORO

La mañana de este jueves fue hallado sin vida un joven en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, luego de que la noche anterior se reportara su desaparición. Según información preliminar, el miércoles en horas de la noche se recibió un reporte sobre el rapto de un joven en el referido municipio, lo que dio lugar a las primeras diligencias por parte de las autoridades.

Lamentablemente, esta mañana se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Felipe Dubón Flores, de 22 años de edad, en una zona ubicada entre las comunidades de El Jaral y Siguapa. Las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho ni sobre posibles responsables. Sin embargo, se presume que el Cartel El Diablo estaría detrás de este nuevo asesinato en Sulaco. La Policía Nacional informó que el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Violencia imparable en Sulaco