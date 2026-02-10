Vinculan a Cartel El Diablo con ocho crímenes en el departamento de Yoro

San Pedro Sula, Honduras

Dos primos perdieron la vida la noche del domingo tras ser atacados a balazos por desconocidos en el barrio San Juan Bosco, en el municipio de Sulaco, Yoro, y su crimen es atribuido a la estructura criminal conocida como el Cártel El Diablo. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Sánchez Escoto (de 22 años) y Ernesto Getsel Valladares (de 24), quienes, según personas cercanas, tenían pocos meses de haber retornado de Estados Unidos.

Residentes del sector indicaron que el hecho violento se registró alrededor de las 8:15 pm, cuando los jóvenes se encontraban en la vía pública y varios individuos se les acercaron y comenzaron a dispararles. En un intento por salvar sus vidas, los primos habrían salido corriendo; sin embargo, sus atacantes les dieron persecución hasta quitarles la vida, relataron testigos. Agentes policiales que acudieron a la escena informaron que familiares retiraron los cuerpos de las víctimas antes de que se practicaran los levantamientos de ley, y que, pese a los intentos por localizarlos, no fue posible realizar el procedimiento correspondiente. Las autoridades también confirmaron que una tercera persona resultó herida durante la balacera y que estaba recibiendo atención médica en un centro asistencial.

Investigación sobre los crímenes

En relación con las investigaciones del caso, las autoridades señalaron que una primera hipótesis apunta a la presunta participación del Cártel El Diablo. Jinna Posso, vocera policial de la zona, explicó que “nuestros funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han realizado entrevistas a familiares y pobladores del sector, quienes han manifestado que estas dos personas habrían recibido amenazas por parte de la banda Cártel El Diablo; no obstante, esta información será corroborada mediante las diligencias investigativas que continúan en curso”. De acuerdo con la Policía, esta estructura criminal, presuntamente comandada por un exmilitar identificado como Esteban Ferrera, opera en el departamento de Yoro y se dedica a actividades de sicariato y microtráfico de drogas. Con la muerte de Eduardo Sánchez y Ernesto Valladares, serían ocho los crímenes atribuidos a esta organización, incluyendo el asesinato de sus primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyez, ocurrido el 4 de enero en la aldea San Antonio, también en Sulaco.