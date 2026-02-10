A sangre fría: Hombre mató a dos hermanos y tribunal dicta fallo condenatorio

Tegucigalpa

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró en juicio oral y público fallo condenatorio en contra de Selvin Ricardo Sánchez García por el homicidio de los hermanos Héctor Adali y Cristian Arnaldo Flores Martínez.

De acuerdo con las investigaciones, ambos crímenes ocurrieron el domingo 1 de octubre a la 1:00 de la madrugada, cuando las víctimas regresaban de una fiesta bailable realizada en el centro comunal de la aldea El Guayabal, municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán.

Posteriormente, se dirigieron al campo de fútbol para recoger una motocicleta y se encontraron con el procesado, quien sacó un arma de fuego y, sin mediar palabras, disparó en la cabeza contra Héctor Adali.