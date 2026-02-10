  1. Inicio
A sangre fría: Hombre mató a dos hermanos y tribunal dicta fallo condenatorio

Un tribunal de sentencia emitió fallo condenatorio contra Selvin Sánchez por el homicidio de los hermanos Héctor Adali y Cristian Arnaldo Flores Martínez, crimen ocurrido tras una fiesta en Lepaterique, Francisco Morazán.

La audiencia de individualización de la pena quedó programada para el 19 de febrero a las 8:45 de la mañana. Imagen de Selvin Sánchez. Fotografía del Ministerio Público.

Tegucigalpa

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró en juicio oral y público fallo condenatorio en contra de Selvin Ricardo Sánchez García por el homicidio de los hermanos Héctor Adali y Cristian Arnaldo Flores Martínez.

De acuerdo con las investigaciones, ambos crímenes ocurrieron el domingo 1 de octubre a la 1:00 de la madrugada, cuando las víctimas regresaban de una fiesta bailable realizada en el centro comunal de la aldea El Guayabal, municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán.

Posteriormente, se dirigieron al campo de fútbol para recoger una motocicleta y se encontraron con el procesado, quien sacó un arma de fuego y, sin mediar palabras, disparó en la cabeza contra Héctor Adali.

Ante esta acción intervino su hermano Cristian Arnaldo, a quien el agresor le disparó en tres ocasiones. La víctima falleció cuando era trasladada a un centro asistencial por personas que se encontraban en el lugar.

Este fallo condenatorio representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares.

La audiencia de individualización de la pena quedó programada para el 19 de febrero a las 8:45 de la mañana, fecha en la que se determinará la condena que deberá cumplir el sentenciado por este doble homicidio.

