39 años de prisión para hombre que abusaba de menor durante su libertad condicional

Un tribunal de justicia dictó una condena de 39 años de prisión contra Luis Edgardo Pineda Chirinos, tras hallarlo responsable de cometer múltiples delitos de abuso sexual en perjuicio de una niña de ocho años.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en enero de 2025 en Tegucigalpa, donde la menor vivía con su madre. El agresor aprovechaba los horarios laborales extendidos de la progenitora para cometer los abusos varias veces.
Según el expediente judicial, Pineda Chirinos utilizaba su trabajo como conductor de transporte urbano para llevar a la menor al bus cuando se encontraba vacío, lugar donde cometía las agresiones.
Pineda Chirinos ya había sido condenado anteriormente por un delito similar en 2020. Al momento de cometer los nuevos hechos, se encontraba en libertad condicional tras cumplir parte de su condena anterior.
El tribunal también le impuso medidas adicionales, entre ellas la prohibición de acercarse o residir cerca de la víctima por un período prolongado, la inhabilitación para ejercer determinados oficios y un régimen de vigilancia posterior a su liberación.
También se ordenó su inclusión en el registro nacional de agresores sexuales.