39 años de prisión para hombre que abusaba de menor durante su libertad condicional

Tegucigalpa, Honduras.

Un tribunal de justicia dictó una condena de 39 años de prisión contra Luis Edgardo Pineda Chirinos, tras hallarlo responsable de cometer múltiples delitos de abuso sexual en perjuicio de una niña de ocho años.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en enero de 2025 en Tegucigalpa, donde la menor vivía con su madre. El agresor aprovechaba los horarios laborales extendidos de la progenitora para cometer los abusos varias veces.