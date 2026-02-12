Un detenido tras desarticulación de centro de distribución de droga en Jardines del Valle

San Pedro Sula

Una operación realizada en las últimas horas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) dejó como resultado el desmantelamiento de un centro de operaciones dedicado a la distribución y comercialización de droga, así como la detención de un hombre.

El operativo fue ejecutado en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

La intervención se llevó a cabo en la colonia Jardines del Valle, al norte de San Pedro Sula, donde fue detenido Jesús Alberto Guerra Martínez.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público (MP), una vez que los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron bolsas con raciones de alimentos que presuntamente eran utilizadas para ocultar y trasladar droga a diferentes partes del país, e incluso para introducirla en centros penales.

Durante la inspección se halló una gran cantidad de cajas que aparentaban transportar televisores, pero que en su interior contenían cocaína y marihuana, según las investigaciones realizadas.

En la casa también se encontraron numerosas sillas plásticas, mesas y cajas que igualmente eran utilizadas para el traslado de droga y así evitar sospechas.

Por su parte, Guerra será presentado mediante requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.