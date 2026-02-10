Juan Diego no propuso sacar de la capital a personas que no tengan el 0801 en su identidad

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación que circula en redes sociales asegura que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, supuestamente propuso que en la capital hondureña únicamente residan personas con el código 0801 en su tarjeta de identidad. Sin embargo, la afirmación es falsa. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) confirmó a LA PRENSA Verifica que no existe ninguna restricción para que personas de otros municipios o departamentos residan en Tegucigalpa y Comayagüela, ni tampoco se ha planteado una propuesta de ese tipo del alcalde Juan Diego Zelaya. “ÚLTIMA HORA Juan Diego Zelaya propone que solo vivan en Distrito Central, los que tienen registro 0801. Los que no son 0801, deben irse”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 670 veces desde el 5 de febrero de 2026.

Tras una contienda municipal reñida en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Juan Diego Zelaya fue electo alcalde del Distrito Central para el período 2026-2030. Con el 99.80% de las actas escrutadas, el resultado reflejó un estrecho margen de 888 votos de ventaja sobre el entonces alcalde Jorge Aldana. Zelaya asumió oficialmente el cargo el 25 de enero de 2026, durante una ceremonia de toma de posesión realizada en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). En Honduras, los primeros cuatro dígitos del Documento Nacional de Identidad (DNI) corresponden al código de departamento y municipio. Este sistema permite ordenar a la población según su ubicación geográfica y verificar el lugar de nacimiento de cada ciudadano. Por ejemplo, el código 0801 identifica al departamento de Francisco Morazán —el número ocho entre los 18 departamentos del país— y al Distrito Central, que es el primer municipio de los 28 que conforman esa región.

Nada lo prueba

Una búsqueda en Google con las palabras clave en Google “Juan Diego Zelaya + prohibición + 0801 + Distrito Central” no arrojó resultados en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que confirmen que el alcalde del Distrito Central haya oficializado una restricción para residir en la capital dirigida a personas que no posean el registro 0801. Asimismo, la revisión de las cuentas oficiales de Juan Diego Zelaya en Facebook , Instagram , X , así como de las redes sociales institucionales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central ( Facebook , Instagram , X ), no evidenció comunicados ni declaraciones públicas que respalden la supuesta aplicación de una medida condicional para los habitantes del Distrito Central. LA PRENSA Verifica contactó a Elena Castillo, encargada de Comunicación Institucional de la Alcaldía del Distrito Central, quien desmintió de forma puntual la información que circula en redes sociales. Castillo también compartió un arte gráfico oficial con la palabra “falso” sobrepuesta en la publicación viral, contenido que ha sido difundido únicamente a través de las historias de las cuentas oficiales de la alcaldía.