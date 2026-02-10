Es falso que el Congreso Nacional busque penalizar la infidelidad en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un arte gráfico que afirma, de manera falsa, que el Congreso Nacional de Honduras pretende penalizar la infidelidad con una sanción de hasta tres años de cárcel. De acuerdo al posteo, la moción fue presentada por el diputado René Fiallos con el fin de buscar la estabilidad familiar. Sin embargo, es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales del Congreso Nacional que respalden la existencia de la supuesta moción. Además, LA PRENSA Verifica comprobó que no hay ningún congresista llamado René Fiallos y que la imagen utilizada en el arte gráfico fue generada con inteligencia artificial (IA).

"Congreso Nacional contempla penalizar la infidelidad con hasta tres años de cárcel. El diputado René Fiallos se pronunció de manera seria y contundente ante la moción que actualmente se discute en el Congreso Nacional, la cual propone penalizar con hasta tres años de prisión a las personas que incurran en actos de infidelidad", dice textualmente en el arte compartido por grupos y cadenas de WhatsApp desde el 9 de febrero de 2026. El Congreso Nacional de Honduras instaló oficialmente la Primera Legislatura para el período constitucional 2026-2030 el domingo 25 de enero de 2026 en el Hemiciclo, en Tegucigalpa. Este acto marcó el inicio de los cuatro años de trabajo parlamentario tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Después de la instalación de la nueva legislatura, el Congreso aprobó desde finales de enero varios decretos que fueron sancionados por el presidente Nasry Asfura poco después de su toma de posesión, entre los que se encuentra la venta del avión presidencial, extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT) por cinco períodos fiscales, expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a varios departamentos como ser Gracias a Dios, La Paz, Lempira, Valle y Santa Bárbara.



Propuesta falsa

En primer lugar, LA PRENSA Verifica buscó en los listados de diputados del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030, sin encontrar el nombre René Fiallos entre los congresistas activos. Asimismo, una búsqueda con las palabras clave “Congreso Nacional + infidelidad + penalizar + tres años de cárcel” no encontró resultados en fuentes oficiales y medios de comunicación confiables que sustente la veracidad de la información. Entre los registros se evidenció la difusión del mismo contenido en múltiples perfiles de redes sociales, sin citar fuentes verificables. También una pesquisa en las cuentas de redes sociales del Congreso Nacional ( Facebook , X ) no arrojó la supuesta iniciativa. Además, se analizó la imagen en la que aparece la persona al segmentar únicamente su encuadre. La herramienta Hive Moderation, especializada en detección del contenido con IA, arrojó un 99.8% de probabilidad de ser contenido generado artificialmente. LA PRENSA Verifica comprobó que una iniciativa similar se produjo en Bolivia, de acuerdo a la información publicada el 28 de enero de 2026 por el programa AD Tu día, en el que señala que un diputado propuso penalizar el adulterio con una pena de 2 a 4 años de prisión.