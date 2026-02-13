Liga Femenina de Honduras 2026: calendario, equipos, formato y cupos internacionales

Honduras.

Después de muchos años de espera, la Liga Nacional de Fútbol Femenino vio la luz en Honduras con la realización del torneo piloto en 2025, siendo este un punto de partida para que el proyecto continúe su marcha en 2026. El nuevo campeonato de fútbol femenino será un torneo nacional clasificatorio que contará con la participación de 22 equipos que, además de la carrera por el título, competirán por 12 boletos para participar en el torneo de primera división que iniciará en el segundo semestre del año, bajo la esperanza de poder afiliar la competición de forma oficial a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). Los 22 clubes participantes estarán divididos geográficamente en dos grupos, en los cuales uno tendrá 10 integrantes y el otro 12. El grupo A contará con la presencia de clubes del norte y occidente del país, mientras que el sector B estará conformado por equipos del centro, sur y oriente de Honduras. Cada uno de los miembros de la Liga Nacional Femenina deberá de contar mínimo con 20 jugadoras y hacer efectivo el pago de una inscripción. Las autoridades tiene previsto que el balón comience a rodar a más tardar a mediados de marzo, mientras que el torneo con 12 equipos vería la luz entre julio y agosto.

Clubes participantes

Entre los participantes de la segunda edición de la liga femenina destaca la presencia de las campeonas defensoras del CD Under, Motagua (actuales subcampeonas), Olimpia, Marathón, Real España, Broncos de Choluteca y Policía Nacional. Asimismo, el certamen tendrá a representantes de municipios como Tocoa en Colón, Villanueva en Cortés, Valle de Ángeles y Talanga en Francisco Morazán y Teupacenti en El Paraíso.

Grupo A (zona noroccidental)

1. Imprenta Dania (Tocoa, Colón) 2. Club Deportivo Zamora (Tocoa, Colón) 3. Club Deportivo Under (San Pedro Sula, Cortés) 4. Club Deportivo Marathón (San Pedro Sula, Cortés) 5. Real España (San Pedro Sula, Cortés) 6. Club Deportivo Rosalilas (Copán Ruinas, Copán) 7. Club Deportivo Santos (Villanueva, Cortés) 8. Liverpool (El Progreso, Yoro) 9. Club Deportivo Universidad (San Pedro Sula, Cortés) 10. EuroSport (Siguatepeque, Comayagua)

Grupo B (zona centro, sur y oriente)

1. Broncos (Choluteca) 2. Teupa Femenil (Teupasenti, El Paraíso) 3. Olimpia (Tegucigalpa, Francisco Morazán) 4. Motagua (Tegucigalpa, Francisco Morazán) 5. Lobos UPNFM (Tegucigalpa, Francisco Morazán) 6. Soledad (Tegucigalpa, Francisco Morazán) 7. Tigres (Tegucigalpa, Francisco Morazán) 8. Panamericano (Tegucigalpa, Francisco Morazán) 9. Valle de Ángeles (Valle de Ángeles, Francisco Morazán) 10. Fénix PGS (Talanga, Francisco Morazán) 11. Fénix Sport (Marcala, La Paz) 12. Policía Nacional (La Paz, La Paz)

El formato

Al ser un torneo nacional clasificatorio, el certamen de este 2026 otorgará 12 plazas para el Torneo Apertura de Liga Nacional Femenina que iniciará a mediados de este año. Para definir a los participantes del campeonato nacional, las autoridades de la liga femenil han determinado que los 12 equipos mejor clasificados formarán parte del máximo circuito. Por otro lado, el secretario de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, Héctor Suazo, detalló a Diario La Prensa que los 10 equipos que no logren conseguir cupo para el Apertura 2026 pasarán a formar parte de un torneo de segunda división. "Ya el espíritu de ser inclusivo con los equipos femeninos a nivel nacional ya se hizo, el primer torneo fue con 35, ahora con 22 y van a quedar 12, los que en verdad puedan buscar sus patrocinadores, el apoyo de medios de comunicación para hacerlo más competitivo y evitar que un equipo no se presente porque no tiene logística", explicó Suazo. Para definir a las monarcas del certamen, el torneo contará con una fase de liguilla que iniciará en cuartos de final, pasará por semifinales y culminará con la gran final. Cada una de las fases se desarrollará con partidos de ida y vuelta entre las mejor clasificadas.

Clasificación a torneos internacionales

Pero además del incentivo de ser un torneo clasificatorio a la Liga Nacional, el certamen femenil tendrá el ingrediente especial de que otorgará una plaza a la Copa Interclubes de la UNCAF. Al igual que en ediciones anteriores, Honduras solo dispondrá de una plaza reservada para las campeonas nacionales. Exceptuando a Belice, Honduras es el país de Centroamérica al que más le ha costado establecer una liga femenil. Los demás países de la región ya han logrado consolidar un campeonato de primera división, siendo los casos más destacados los de Costa Rica y El Salvador, cuyos clubes ya han llegado a disputar la Copa de Campeones de Concacaf.

