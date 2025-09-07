Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) iniciará este 8 de septiembre uno de los mayores proyectos de transporte que beneficiará a más de 6,000 estudiantes de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa.
Según las páginas oficiales de la Unah, las rutas gratuitas de transporte estarán disponibles desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, con 26 autobuses tipo Coaster que recorrerán 10 trayectos estratégicos.
De acuerdo con Odir Fernández, rector de la Unah, este proyecto inició como parte del programa “Mi Bienestar”, enfocado en tres necesidades: alimentos, transporte y becas para útiles escolares.
A continuación, estas son las rutas disponibles que circularán en Tegucigalpa en beneficio de los estudiantes.
"Nos esforzamos y ponemos nuestro mejor empeño para escribir esta nueva historia en favor de nuestros estudiantes. Seguramente habrá errores, pero trabajamos en beneficio de nuestra comunidad", señaló Odir Fernández.