  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa

26 buses estarán disponibles a partir de este lunes 8 de septiembre para los estudiantes de la Unah en Tegucigalpa.

Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
1 de 15

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) iniciará este 8 de septiembre uno de los mayores proyectos de transporte que beneficiará a más de 6,000 estudiantes de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa.

 Foto: UNAH / FB
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
2 de 15

Según las páginas oficiales de la Unah, las rutas gratuitas de transporte estarán disponibles desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, con 26 autobuses tipo Coaster que recorrerán 10 trayectos estratégicos.

 Foto: UNAH / FB
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
3 de 15

De acuerdo con Odir Fernández, rector de la Unah, este proyecto inició como parte del programa “Mi Bienestar”, enfocado en tres necesidades: alimentos, transporte y becas para útiles escolares.

 Foto: UNAH / FB
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
4 de 15

A continuación, estas son las rutas disponibles que circularán en Tegucigalpa en beneficio de los estudiantes.

 Foto: UNAH / FB
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
5 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
6 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
7 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
8 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
9 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
10 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
11 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
12 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
13 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
14 de 15
Transporte gratuito de la Unah: estas serán las rutas disponibles en Tegucigalpa
15 de 15

"Nos esforzamos y ponemos nuestro mejor empeño para escribir esta nueva historia en favor de nuestros estudiantes. Seguramente habrá errores, pero trabajamos en beneficio de nuestra comunidad", señaló Odir Fernández.
Cargar más fotos