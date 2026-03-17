Cervecería Hondureña y Coca-Cola: 20 años luchando contra los incendios forestales en El Merendón

San Pedro Sula, Honduras.

Comprometidos con la protección del medio ambiente y los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras firmaron el jueves 12 de marzo un convenio de cooperación con la Municipalidad de San Pedro Sula, marcando el inicio de la campaña de prevención y combate de incendios forestales en la zona de El Merendón. La iniciativa se desarrolla en el marco del programa “Merendón: Patrimonio de Agua y Vida”, impulsado por Cervecería Hondureña, y establece un marco de cooperación técnica e institucional para desarrollar acciones conjuntas enfocadas en la prevención y combate de incendios forestales, restauración ecológica, protección de fuentes de agua y fortalecimiento de brigadas contra incendios.

“Esta alianza entre sociedad civil y la Alcaldía de San Pedro Sula es un ejemplo que no se ve en ninguna otra ciudad del país”, destacó Karla Ávila, directora Legal y de Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, quien señaló que ambas instituciones han implementado un novedoso modelo de gestión ambiental en Honduras. Por su parte, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, expresó que la conservación de El Merendón se sostiene en una red de actores que incluye fundaciones, el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y cuadrillas locales. El edil también reconoció el apoyo de la Fundación Cervecería Hondureña como aliado recurrente en las labores de protección ambiental. El alcalde valoró la importancia de contar con empresas que respalden a la Municipalidad de San Pedro Sula para fortalecer el control de incendios forestales en la zona de El Merendón.

Donación de herramientas

Durante su participación, Karla Ávila destacó que la Fundación Cervecería Hondureña tiene 20 años de trabajar en la montaña de El Merendón con diversas iniciativas, de los cuales 10 años han sido en coordinación con la Alcaldía de San Pedro Sula. “Porque solo uniendo las fuerzas es que realmente podemos lograr resultados como la disminución de los incendios forestales en la montaña de El Merendón”, enfatizó.

Y añadió: “Hoy estamos, como todos los años, donando un lote de herramientas con un valor superior a un millón de lempiras; herramientas que serán utilizadas por estos héroes de la naturaleza, estos héroes de El Merendón, en el combate y la prevención de incendios forestales”. Ávila agradeció la labor de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos y de la sociedad civil que desarrolla actividades en la zona, con especial mención de Juan Ramón Madrid, conocido como “el Capi”, responsable de la prevención contra incendios forestales en la reserva. “Gracias, Capi, por esa gran labor que realiza en el Merendón”, expresó Ávila.

Por su parte, Juan Ramón Madrid, subrayó que la protección del bosque requiere acciones permanentes, ya que la acumulación de material combustible aumenta con el tiempo si no se interviene de forma regular. Explicó que se aplican quemas prescritas o controladas para reducir el material combustible y que las áreas reforestadas requieren mantenimiento y fertilización durante al menos tres años.

Acciones ambientales en la zona de reserva

Karla Ávila informó que, además de estas acciones, Cervecería Hondureña ha implementado múltiples iniciativas, entre ellas la formación de cuadrillas comunitarias y la gestión directa de 2,000 hectáreas de bosque maduro. “A través de estas acciones y con el apoyo de nuestros socios, la Municipalidad de San Pedro Sula y las comunidades, hemos trabajado durante varios años para garantizar un futuro sostenible para El Merendón”, subrayó. La ejecutiva añadió: “Juntos podemos marcar la diferencia en la lucha contra los incendios forestales y en la preservación de nuestro invaluable 'Merendón, Patrimonio de Agua y Vida'”.

Indicó que la empresa también impulsa la promoción de una agricultura sostenible entre las comunidades que habitan en la zona de reserva. Más allá de la conservación forestal, se han desarrollado iniciativas de desarrollo comunitario, como sistemas agroforestales de cacao y café, formación de microempresas chocolateras y la restauración de centros educativos. Estas parcelas generan medios de vida para las comunidades y promueven prácticas agrícolas sostenibles que favorecen la conservación del suelo. También se han ejecutado proyectos de acceso al agua en comunidades que, pese a vivir en la principal zona productora, carecen de este recurso.