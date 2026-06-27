Onda tropical y humedad del Caribe provocarán lluvias este sábado en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informaron que para este sábado se esperan condiciones climatológicas inestables en gran parte del territorio hondureño, debido al ingreso de humedad y los remanentes de una onda tropical.

De acuerdo con el reporte, el viento proveniente del este y noreste estará transportando una cantidad significativa de humedad desde el mar Caribe, lo cual interactuará directamente con el territorio nacional durante las próximas horas.

A este fenómeno se le suman los remanentes de una onda tropical que actualmente atraviesa la región, una combinación que generará cielos nublados, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada de forma ocasional, acompañados de actividad eléctrica aislada.

Los expertos detallan que las precipitaciones afectarán las regiones oriental y occidental, así como diversas áreas del norte y centro del país, mientras que para el resto de las regiones de Honduras se pronostican condiciones mayormente secas.

Finalmente, las autoridades meteorológicas indicaron que el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá entre los 2 y 4 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies, por lo que se pide a la población y pescadores artesanales mantener las precauciones de rutina.

Las autoridades estatales piden a la población que habita en zonas vulnerables, propensas a deslizamientos e inundaciones repentinas, que mantenga una estricta vigilancia y adopte las medidas de prevención pertinentes.